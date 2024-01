Lamento que permitan que sus maridos me hablen de esta manera.

En Tienes un correo, Giuseppe y Antonia son rechazados por sus hijas. El hombre se enfada: “Lamento que mis hijas permitan que sus maridos me hablen así”. Maddalena y Francesca abren el sobre pero está claro que los conflictos aún no han terminado. Ingrese el nuevo canal whatsapp De Entertainment Fanpage.it

José y Antonia Son los héroes de la segunda historia de Tienes un nuevo correo Se transmitirá el sábado 13 de enero. Antonia escribe en el programa porque dos de sus hijas han decidido cortar los lazos con sus padres. La disputa surgió por culpa de una amiga de uno de ellos, Maddalena, que pretendía llevarse a Alemania a la hija de Antonia, de 21 años. En la Navidad de 2014, Maddalena informó a sus padres que quería mudarse a Alemania. Los padres se toman su tiempo y solicitan que los dos niños se casen antes de seguir adelante. Maddalena se fue a Alemania en enero y les dijo a sus padres que nunca regresaría. Al cabo de un tiempo, la mujer les revela a sus padres que está embarazada y decide casarse sin su invitación. La afligida madre decide poner cara de valiente incluso después de descubrir que Maddalena y Mariano decidieron poner a sus hijos el nombre de sus suegros. Al cabo de un tiempo, la hermana de Maddalena empezó a frecuentar al hermano de Mariano y, al igual que la hija mayor de Antonia, decidió marcharse a Alemania y no volver nunca más a Italia. Relaciones entre Giuseppe y Antonia y sus hijas, Magdalena y FrancescaEmpezó a convertirse en un problema hasta que las dos jóvenes informaron a sus padres que ya no las consideraban bienvenidas en Alemania por una serie de faltas de respeto no especificadas.

Los motivos de Francesca y Maddalena: “No ofrecieron cenas, fiestas ni desayunos”

Giuseppe y Antonia enviaron cartas a sus hijas, maridos y padres, con la esperanza de alcanzar una reconciliación que involucrara a toda la familia. Maria De Filippi recorre toda la historia de Maddalena y Francesca para que ambas puedan explicar sus motivos. “Cuando llamé a casa para decir que esperaba una niña, mi mamá no quería hablar conmigo”, esta es la primera acusación de Madalena, “El límite llegó cuando toqué a mis hijos. El verano pasado nos vimos, antes del Covid, estábamos organizando una fiesta para mi hijo y me decepcionó que no colaborara. Me decepcionó que no nos proporcionaran el desayuno. La siguiente vez fuimos a comer pizza y mis padres querían compartir la cuenta con mis suegros. Me sentí mal por eso“. El marido de Magdalena. Sorprendentemente, dice que fue amenazado por su padre y que el hombre insultó a su hija. También los acusan de no cuidar nunca de sus hijos. Rosa, suegra de Maddalena y Francesca, añade:No hubo una sola ocasión en la que no amenazara a sus hijasMaddalena también recuerda que fueron sus padres quienes le dijeron que los diera por muertos.

Giuseppe a sus hijas: “Lamento que permitan que sus maridos me hablen así”

El marido de Francesca, Christian, acusa entonces a su suegro de haber venido al espectáculo para actuar y Giuseppe amenaza con interrumpir el enfrentamiento: “Lamento que mis hijas le permitan decir ciertas cosas.De Filippi intenta calmar al hombre y le pide que le diga qué cualidades de sus hijas extraña más. Desgraciadamente, ambas hijas ven el sobre cerrado. La última sugerencia de De Filippi: “Cerré el sobre pero se notaba a una milla de distancia que no querías“. Francesca, en cambio, intenta dejar la puerta abierta: “Esta noche no puedo abrir el sobre, pero tal vez, poco a poco, las cosas puedan cambiar.Después de convencer a su hermana y a su suegra, Maddalena acepta abrir el sobre, pero está claro que la lucha aún no ha terminado.