Amigos 2021-2022 / Eliminación directa el 9 de enero: Cosmari encanta a Celentano

Direct Amici 2021-2022 Episodio 9 de enero, comentarios en vivo

Carlo Di Francesco Un sorteo al azar del nombre del competidor que tratará con el competidor externo. El desafío termina ahí SisiEstá muy emocionado y parece temer el peligro de la exclusión. Sin embargo, cuando comienza a cantar, aleja las nubes y actúa lo mejor que puede con los inéditos Stupidi Lovers. Carlo Di Francesco No tiene dudas e inmediatamente detiene el desafío: Sisi se queda en la escuela amigos. La audiencia está en Tarboush, con la afirmación de Sisi de que jugó muy bien sus cartas.

Amigos, Alex Rina y Cosmari Fasanelli Kiss / Celentano: “Él hace la cuerda ..”

Desde cantar hasta bailar, continúan los desafíos y las actuaciones. es tiempo de CosmariPor: Alessandra Celentano se pone de pie para estudiar de cerca a su alumno. “En poco tiempo, hizo algunas mejoras muy claras gracias a un trabajo constante. Eso me da muy buenas esperanzas. Te devolvió la camiseta. Podría haberlo reemplazado con Alice, pero no lo hice. Tú no tengo que parar “, El profesor anuncia. Quien bromea, pero no mucho, dice que no se distraiga demasiado con el coqueteo de Alex. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

¿El compromiso de Dario y Sissy? / El amor estalló con Amici y durante las vacaciones …

Celentano Asphalt Dario

Confirmación del pedido de Arissa. CC y LDA sobresalir en envoltorios, mientras Nicole Llora porque entró en el desafío. Pasamos al baile y la joven de diecisiete años actúa Darío. Alessandra Celentano Ella no está convencida y expresa su opinión categórica del chico: “Cuanto más tiempo pasaba menos me importaba. Seguía igual cuando entré, y de hecho empeoró. Cuanto más tiempo pasaba más desinteresado. Misma cara” y cosas de siempre, por otro lado vi a una bailarina pero aquí me aburro ”, continúa Celentano luego de ver a Christian en acción también.

LDA, pelea con Elena Manuel en Amici 2021-2022 / La limpieza de la casa hace estragos

“Después de cuatro meses, debe haber un desarrollo, de lo contrario volveremos a la vida. Siempre le he dado buenas notas a Darío, pero digo lo que pienso”, insiste la maestra. Dario está emocionado y sin aliento ante las críticas de Celentano. Pepparini interviene en una llamada para defenderlo y apoyarlo. también Todaro Misma opinión que Veronica. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Arisa, violada por la LDA y opuesta a Pettinelli

Hay Arissa anuncio amigos como juez especial para el concurso de portada. Pettinelli tiene algo que decirle a LDA después de que Arisa le dice que ve en él la magia de su padre, Gigi D’Alessio. Hay una similitud muy grande según Pettinelli, quien reconoce un camino de crecimiento por parte del niño, pero no siente una huella digital en él. “Esta neomelodia me está volviendo loca”, dice Arisa, molesta.

“Junto con Sissi, para mí, LDA es lo más interesante, sin desmerecer a los demás competidores”. 10 para Sissi y 9 para LDA, ubicándose los dos primeros. Un espacio también para un buen rato de comodidad y ligereza de por medio Arisa y Rudy Al-Zorbi, cuando este último finge estar celoso del noviazgo de Vito Coppola, el profesor de baile de Dancing with the Stars. “Adoro a Arisa”, repite el profesor, señalando los buenos momentos que tuvo el año pasado con Amici. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Celentano sorprendido por Serena

Tras la polémica sobre la limpieza, el Petinelli decidir eso blancura Lavará los platos por la mañana y por la noche. “El único discípulo que salvó a Pettinelli del desafío”, comenta con sarcasmo. Rudy Al-Zorbi. En cuanto al desafío, LDA Se presenta de buena gana porque quiere abrirse y mejorar en el escenario. Se arriesga mucho porque el oponente es tan bueno, que Carlo Di Francesco, que juró el desafío, está en duda. “Él estudió y no hiciste los ejercicios y se nota”, comenta Di Francesco a LDA. Pero al final lo salvó.

el Celentano Ella está decepcionada por la actitud de los estudiantes: “Quien no estudia y no respeta el trabajo de los demás debe ser expulsado. No aprecian la buena suerte de estar en una escuela así y estudiar gratis. Si no continúan para apreciarlo, si vuelven al dormitorio verás que están estudiando “. Pero la sorpresa es que la maestra gasta palabras con miel sobre Serena, luego de una gran actuación: “Esta chica usa su cerebro, trabaja duro, estudia y mejora, incluso físicamente. Tengo que decir las cosas como son”. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Celentano pinchó el cuerpo de Christian

cristiano tomar 5 de Celentano Al final de la coreografía más sombras de luces. claramente Todaro No de la misma opinión, especialmente cuando el profesor expresa cierta confusión sobre el cuerpo de la bailarina. amigos. Tras el estreno, Maria De Filippi abre el tema de la limpieza en casa. El primer sospechoso es blancura, que se habría escapado de algunas de las tareas asignadas al grupo. De hecho había tareas específicas para algunos competidores, pero no solo de limpieza.

Durante las vacaciones, de hecho, los entrenadores dejaron ejercicios para los chicos y en este caso el presentador llama a Nicol y Rea en medio del estudio, para entender cómo les fue. Se desprende de un video que solo Nicol y Rea realizaron los ejercicios y se quedaron fuera del desafío. En cambio, competirán competidores menos “disciplinados”, incluidos LDA, Albe, Sissi y otros. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Advances Amici 2021-2022, episodio del 9 de enero

Después de las vacaciones tradicionales, cita por la tarde con Amigos 2021-2022. El juez especial de este episodio será Arissa Quien se encargará de la tarea de evaluar y juzgar el desempeño de los jóvenes. Después de renunciar al talento, Arisa regresa como la nueva ganadora del programa “Dancing with the Stars”. Era el favorito de arisa Sisi mi Limitado.. En cambio, Nicole, Luigi y Albee terminaron en un desafío precisamente gracias al arreglo que había puesto en marcha la cantante lucana. El invitado del episodio será cono. En este episodio, Alessandra Celentano decidirá poner la camiseta. Cosmari Señalando las mejoras en el mismo. Sin embargo, la profesora de baile especifica que aún queda camino por recorrer pero quiso premiar su actitud. LdA y Sissy terminaron en el desafío pero lograron ganarlo. Rhea y Nicole están dispensadas del desafío porque son las únicas que realizan las tareas asignadas a los alumnos.

En el episodio de Amici 2021-2022 también hablaremos sobre las parejas nacidas en el programa. Se mostrarán dos clips, sobre la pareja Dario y Cissy y el último Alex y Rosemary. El mes pasado, Dario y Sissy recibieron su primer beso frente a las cámaras. La propia Sissy había cautivado a Nicole, revelándole que estaba feliz con la relación que se había creado con la bailarina. En cambio, malas noticias para Elena. De hecho, Rudi Zerbi decidió colgarle la camisa, haciéndole entender que él también encontraba una alternativa válida. Parece que Rudi Al-Zorbi tomó esta decisión después de enterarse de que no había ningún productor listo para dirigir su película inédita.

Amigos 2021-2022: Alice invade el banco

Carola, Mattia y Cristiano no pudieron jugar en el Amici 2021-2022 por lesión. Sin embargo, se agregó otro escritorio en la escuela Amici. Alicia Se convirtió en una nueva estudiante en “Amici” después de persuadir a los tres profesores que decidieron no hacer ninguna sustitución simplemente agregando una oficina. Los profesores quedaron tan impresionados con la dicción de Alice que la joven bailarina no enfrentó ningún desafío. Alessandra Celentano nota mejoras en Serena y la elogia. Luego, la profesora de baile criticó a Christian, afirmando que el joven siempre baila en pie de igualdad con él mismo. Durante el episodio, Albe también fue advertido, ya que era responsable de no cooperar con otros en las tareas del hogar.

Mientras tanto, en estas horas aparece la indiscreción respecto a Amici 2021-2022. Rudi Zerbe, Lorella Kocarini y Veronica Piparini coprotagonizaron el episodio “Amichi” de Home. Los tres profesores estaban en línea y no en el estudio. Por el momento, no se ha proporcionado más información al respecto aunque todo indica que el espectro Covid también ha afectado al programa.

