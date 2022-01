Romina Bauer, Paz con Al Bano: El motivo del acercamiento

Albano y Romaine Finalmente han hecho las paces. Luego de otro período de distanciamiento, provocado por una entrevista con él que a su ex esposa no le agradaría, la calma regresó. La razón se puede encontrar en período difícil El artista de Cellino San Marco, que está de paso, contrajo el Covid-19 pero afortunadamente goza de buena salud.

Razones de Al Bano para el acercamiento con Romina

Dar el primer paso hubiera sido Romina Power Quien, al enterarse de la infección, se habría preocupado por él y lo habría llamado para desearle una pronta recuperación. revelado al baño mismo semanal además: “Cuando me enteré de que tenía Covid, me preocupé y me dio buena suerte. Y me gustó”.

Una gesto Lo que Al Bano consideró inesperado, especialmente después de las últimas veces que pasaron sin hablar entre ellos debido a una nueva serie de Malentendido que los ahuyentó. De hecho, a Romina Bauer no le habrían gustado algunas de las declaraciones de su exmarido, razón por la cual lo habría decidido. detener cualquier relación Con él para luego seguir sus pasos y estar cerca de ella en los momentos más difíciles.

Declaración de paz tras una difícil separación

Los dos formaron una de las parejas más bellas del mundo del entretenimiento. Ellos literalmente lo hicieron soñar Millones de personas pero, en algún momento, esa magia se rompió. El dolor coopera para desaparición de yeleniaLo que ocurrió entre 1993 y 1994, supuso la ruptura definitiva de un matrimonio que ya estaba hecho jirones.

Después de una tormentosa ruptura, Al Bano decidió voltea la página y formar una nueva familia con Loredana Lecheso, que le dio a luz el menor de dos hijos Jazmín y albano jr.

Aunque la relación entre Al Bano y Romina ha mejorado a lo largo de los años, hasta el punto de que están de vuelta cantando juntos y viajando por el mundo con nuevas giras, Carrisi siempre se declara. Asociado a Lecciso Con quien ha sido un marido constante durante más de 20 años.

Razones para pelear con Romina

De acuerdo con él TV nueva, parece que sobre la base de la destitución de Romina Bauer, hubo una entrevista con Al Bano, en la que habla de su relación con Lecheso. El artista dijo que lamentaba haber permitido este mucha interferencia En este informe se refiere claramente a su ex esposa.

No hubo simpatía entre los dos. A pesar de las diversas súplicas de la actual pareja de Al Bano, Romina no podía acercarse a ella y, de hecho, repetidamente la invitaba a Mantenga una distancia segura. Sin embargo, esta actitud suya no le gustó a Carisi quien iba a decidir alejarse de su exmujer a pesar de la llegada de su nieta. Río Inas, de su hija Christelle Carisi después de Kai y Cassia.