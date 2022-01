Hay correo para ti, y es Alicia Quarto quien no perdonó la traición de Giovanni con su prima.

Alicia Quarto es una joven de Boscoreale que no ha perdonado la traición de su marido Giovanni a su prima. En las redes sociales, eliminó cualquier conexión con él y brindó por su libertad. “Asumo la responsabilidad de lo que dije”, explica a sus seguidores.

Alicia Quartu Es una joven de Boscoreale, en la provincia de Nápoles, protagonista del primer episodio de Tienes un nuevo correo 2022. Historia Traición de su marido Giovanni con su primo. Despertó la curiosidad del público, que lo alejó del dramático y fascinante asunto familiar en el que ella estaba involucrada. Las lágrimas de Giovanni no fueron suficientes para sentir lástima por Anna, quien se ganó la aclamación del público con su elección del amor propio y la dosis justa de sarcasmo para cerrar el telón a tanta inmundicia. “Asumo la responsabilidad de lo que dije y sigo pensando en”, Explica en las historias relacionadas con el episodio. “Quiero decir que no era yo quien quería todo esto, pero me interrogaron, así que tuve que responder”.

Alicia Quarto brinda un brindis por su libertad después de Giovanni

Alicia en las redes sociales ha eliminado cualquier referencia a la vida privada de su familia. Perfil de Instagram MustafaHosny Oh Dios, amén Es privado y en Facebook su información personal está despojada de los huesos. Sabemos que es originaria de Nápoles, vive en Boscoreale y entre sus amigos en las redes sociales no hay ningún contacto con Giovanni, quien habría cerrado cualquier relación con ella. En sus fotos de perfil, que han sido actualizadas para coincidir con el episodio, Alicia se muestra feliz, despreocupada y finalmente libre, mientras bebe una taza en la mano por su nueva vida. Escribe “Infragilis” para apoyar sus imágenes, que en latín significa irrompible, que no se rompe. A pesar de las decepciones, Alicia quiere mirar hacia adelante basándose en el amor de su familia: “Estoy orgulloso de tener una familia como la nuestra”, Escribe en un comentario.

La historia de Alicia y Giovanni después de tener un correo para ti

Aparentemente, los dos nunca volverán a estar juntos. Aunque Alicia parecía haber dejado a Giovanni un rayo de esperanza y aún no ha solicitado oficialmente el divorcio, parece posible que dé ese paso en el futuro cercano. De hecho, en el estudio de Hay un correo para ti, la niña cerró el sobre frente a su esposo, incapaz de perdonar de inmediato el grave error. De hecho, Alicia se enteró de que Giovanni tenía un romance paralelo con uno de sus primos, cuya identidad no ha sido revelada. A pesar de las lágrimas de Giovanni, Alicia prefirió el amor a sí misma antes que tratar de salvar su matrimonio.