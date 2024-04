Giancarlo Magali, La pérdida es un golpe al corazón: la dura verdad después de la enfermedad

Giancarlo Magalli, después de luchar ferozmente contra la enfermedad, se encontró ante otra pérdida.

Giancarlo Magali, el famoso presentador de televisión, reveló recientemente esto Después de enfrentar y vencer al linfoma.

Y así Mosul tuvo que afrontar Una batalla que libró durante 18 meses. Con el apoyo incondicional de su familia.

Su experiencia fue compartida durante Entrevista a Mara Vener en “Dominica Inn”Majali narró cómo una infección casual lo llevó a descubrir la enfermedad.

Al principio el diagnóstico fue tan duro que los médicos lo abandonaron. La esperanza de vida es de sólo dos meses..

Giancarlo Magali habla de la enfermedad que padece en los últimos meses

“La enfermedad me tomó por sorpresa y llegó inesperadamente. Luego uno dentro del otro, una especie de matrioska. Lo grave que me puso en riesgo fue el linfoma. Me dieron dos meses de vidaPero también me dijeron que los linfomas tienen un 90% de posibilidades de curarse.”El anfitrión explicó. Este descubrimiento fue posible gracias a la Unión AfricanaUna infección que, paradójicamente, resultó ser una fortuna inesperadaEsto le permite comenzar el tratamiento de inmediato, incluida la quimioterapia y la hospitalización.

Su batalla no fue sólo un desafío personal, sino que también involucró a sus más cercanos. Estuvo casado dos veces y tiene dos hijas.Majli pudo contar con la ayuda de toda su familia. Sus ex esposas e hijas se turnaron para sentarse junto a su cama de hospital para apoyarlo en sus momentos más difíciles. “Para la infección me dieron una medicina no sé qué era, creo que eran hongos alucinógenos, tuve visiones, vi gente caminando por la habitación, quedé completamente fuera de lugar. También hice cosas como colocarle una vía intravenosa y los médicos dijeron: “O tenemos que restringirlo o alguien tiene que monitorearlo, pero no tenemos personal”, así que una noche estaba mi primera esposa, una noche mi segunda hija, luego mi primera hija, mi segunda… Y tuvieron cuidado de no actuar como locos. “Me conmovió esa cercanía”.Majali dijo irritada.

La transformación de Giancarlo Magali: el anfitrión ha cambiado

La batalla contra el cáncer ha dejado huellas claras en Giancarlo Magalli, no sólo a nivel interno, sino también a nivel físico. La famosa presentadora de televisión perdió más de 20 kilogramos.Se mostró profundamente cambiado en televisión, imagen que sorprendió a los espectadores y a sus fans. Además de los desafíos físicos, mi campo ahora enfrenta dificultades profesionales.

a 78 añosdespués Después de que tuvo que abandonar el programa “I Fatti Vostri” por enfermedadSe ve obligado a empezar de nuevo en un entorno laboral que conoce bien pero que ahora parece haberlo dejado de lado. “Me enfermé y dejé algunos servicios y no encontré ninguno cuando mejoré”.Al-Majali admitió, expresando su frustración. Tener que relanzar sus carreras a pesar de décadas de experiencia detrás y delante de las cámaras.. Este período representa para él un desafío no sólo a nivel de salud sino también a la hora de reintegrarse al mundo laboral televisivo.