El juez de 'Dancing With the Stars' se rebela después de que termina el espectáculo: 'Sin civilidad'

Un juez de 'Dancing with the Stars' se enfurece después de que termina el espectáculo. Definitivamente no les cuenta ni revela todo en la web. ¿Qué está pasando?

Esta temporada de Bailando con las Estrellas también ha llegado a su fin. Muchos VIP se arriesgaron y compitieron por el paso de baile final. Esta edición fue muy especial y llena de altibajos también.

Entre los que participaron en el programa, los que recibieron el mayor reconocimiento tanto del jurado como del público fueron Simona Ventura, Carolina Mantovan y, a pesar de numerosas conversaciones con Selvagia Lucarelli, también Tio Mamocari. Ganar Wanda NaraLa hermosa niña primero hizo cambiar de opinión al público en casa y luego mostró una gran habilidad en el escenario. Una mujer luchadora ha regresado tras ganar Bailando con las Estrellas para luchar contra su enfermedad.

En definitiva, una temporada realmente especial, que empezó con abandono Lino Banfi, que de ninguna manera quería verse favorecido por su edad. Millie Carlucci le pidió que se quedara, pero él no quiso escuchar. A pesar de todo, el público seguramente recordará su homenaje, en el primer episodio, a su esposa recientemente fallecida.

El ganador fue anunciado el 23 de diciembre, pero 20 días después, uno de los jueces fue noticia. A través de un videoclip en las redes sociales, denuncia una bochornosa situación. Esto es lo que dijo el juez.

Bailando con las estrellas, juez rebelde

Los jueces de Dancing with the Stars mostraron un gran carácter. Algunos de ellos no retrocedieron cuando hubo que hacer críticas. Anteriormente hemos mencionado los enfrentamientos entre Selvagia Lucarelli y Teo Mamocari y todos saben muy bien que su personaje no es fácil de manejar. Por supuesto, Selvaggia es conocida por ser muy estricta con sus comentarios.

Zazzaroni, quizás el peor del juradocarolina El más aterrador, pero también el más dulce. Sin embargo, ella misma decidió denunciar una situación bastante desagradable. No te preocupes, no hay controversia con Dancing with the Stars.

La denuncia social de Carolina

El juez de Bailando con las estrellas presenta una denuncia realmente importante, que debería preocupar a todos los ciudadanos italianos. Está dirigido contra todos aquellos que, sin ningún respeto, no permiten el paso de los peatones por el cruce. En el vídeo te preguntas cuántos automovilistas paran en el cruce para hacer esto Paso peatonal.

Ella misma dice que se detiene cada vez que un peatón tiene que cruzar la calle. En definitiva, el coreógrafo y el juez de danza piden a todos que sean más cívicos.