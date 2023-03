Wilma Goech Vianello, Ahora solo la verdad sobre la traición: “Una tarde le dije que…”

Wilma Goech habla de su relación con Eduardo Vianello. Conducida por Barbara D’Urso, la cantante quiso aclarar su versión de los hechos que sin embargo. Muy lejos del presentado por su expareja.

Las diferentes versiones han generado cierta controversia, por lo que los espectadores se preguntan qué pasó entre ellos y quién dice la verdad. Es por eso que el episodio de La Quinta Tarde en el que ella fue protagonista ha dado tanto que hablar y sigue generando discusión.

Wilma Goish cuenta su versión de los hechos

Wilma Goech y Eduardo Vianello se casaron en 1967, tres años después del nacimiento de su hija el mas grande Susana Murió trágicamente a causa de un cáncer el 7 de abril de 2020. La pareja había sido feliz y relacionada durante años y en 1971 creó el dúo tra “Vianella” que se convirtió en un éxito increíble.

Como le pasó a muchas parejas, a lo largo de los años Eduardo y Wilma atravesaron una crisis que luego los llevó a su separación, era el año 1978. Su matrimonio fue polémico y se habló durante muchos años, hubo rumores de una supuesta infidelidad que Eduardo iba a tener. consumar contra su ex esposa.

Ahora, Vianello literalmente ha deshonrado a los italianos al contar su versión de los hechos que no coincide con la de Wilma, y ​​la web se ha vuelto loca: ¿Quién de los dos dice la verdad?

Wilma Goish, la cantante, revela cómo le fue

wilma y eduardo Se conocieron en Suiza y él comenzó a coquetear con ella, pero después de un tiempo perdieron el contacto y luego se reencontraron años después. En 1966 Cantagiro, los dos formalizan repentinamente su historia de amor que conduce al matrimonio, que luego se da por terminado.

La cantante nunca ocultó que sufrió mucho por la ruptura, pero con el paso de los años siempre repitió que se portó de manera impecable con su exesposo, lo cual recientemente repitió en voz alta.

Ahora, después de un tiempo, las razones de su separación han vuelto a salir a la luz. Durante el último episodio de tarde 5 De hecho, la cantante contó cómo le fue, pero sus palabras contrastan con las de Vianello. Al darse cuenta de que las dos versiones no son idénticas, Wilma lo aclara en voz alta.

“Estoy realmente molesta por esta situación, primero porque él lo cuenta como le da la gana”, comenzó, y luego continuó. Esa noche en el salón, como me sentía indignado, Le dije que tenía otro hombrepero solo porque me dio la idea: la verdad no era eso“.



Luego agregó: “Después de todo lo que ha traicionesA lo que ya le había perdonado, me dijo que iríamos al abogado y empezaría la historia de la separación. Pero en ese momento ya estaba con pareja actual“.