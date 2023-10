Luca Llorente: La noticia llega como un rayo del cielo Todos se quedan sin palabras

Llegó una noticia que dejó en estado de pánico a todos los seguidores, la cual llevaban mucho tiempo esperando. Ahora desvelaremos qué tiene que ver Luca Llorente en todo esto.

luca llorente Es el famoso comediante, cantante y actor de doblaje de 60 años que colabora con sus mejores amigos desde 1991. Paolo Bonolis. yo soy uno de Las parejas televisivas más longevas Siempre nos acompañan con sus teatrillos y nos hacen reír desde el principio. Obviamente todos se están burlando de él. voz Luca, el propio Paolo cuando lo escuchó por primera vez no podía creer que su colega fuera demasiado cantante Y luego, en cambio, magia.

Siempre pasa así, cuando canta, el público se queda. saltarCambia su voz y encanta a todos los presentes como una flauta. Es difícil pensar en Llorente sin BonolisPero después de esos rumores que verían su hombro al lado de pensiónMuchos se preguntan ¿qué hará Luca? En este momento no queremos pensar en eso y simplemente te daremos eso. Noticia de última hora Lo que todos estaban esperando.

Luca Llorente y la sorprendente noticia

Antes de revelar el enfoque de nuestro artículo, queríamos abrir un pequeño paréntesis, como sigue luca llorente Sabemos muy pocas cosas, también gracias a su sentido innato. Secreto. Si está en el trabajo es un bromista al lado de su amigo. Paolo BonolisSólo sabemos lo que tiene sobre su vida privada. Decir En varias entrevistas. Sabemos con quién está casado. rafaella ferrari Desde 1994. El amor de su vida le fue presentado por el exmarido de Bruganelli, con quien tuvo su único hijo, Andrés.

Luca y Rafaela se consideran iguales media manzanaAquellas parejas que se han encontrado y realmente no piensan en separarse. Ellos tienen Mantra de vida Es todo suyo, lo cual te puede gustar o no, pero aun así debes respetarlo, porque a ellos les parece bien. Lorente dijo que apoyaAmor libre: “Mi esposa y yo estamos bien juntos y a distancia… En cuanto a la fidelidad, el problema para nosotros no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos… El amor debe ser bueno para todos…” Qué puedo decir, están felices, todos están felices.

¡estamos aquí!

Volviendo a nuestra discusión principal, Luca Lorente y Paolo Bonolis Están a punto de volver, más unidos que nunca, con ellos Hola darwin. En este momento no tenemos uno. fecha específicaPero como dice la promoción del programa, casi Le volveremos a ver en la cadena Mediaset. Y con estas pocas imágenes, estamos seguros de que este año también veremos algunas fotos hermosas.

Si lo piensas bien, esta será la primera edición de Hola darwinen el cual Paolo y Sonia Bruganelli Por otra parte, ¿quién sabe si notaremos alguna diferencia organizativa? En cualquier caso, los seguidores no pueden esperar a que empiece su programa favorito y, sobre todo, les emociona la idea de volver a reírse con Luca y Paolo, aunque no esconden cierta cantidad de… triste. Por lo que dijo Bonolis hace un tiempo, este será su Ultima edicion del programa antes de retirarse oficialmente. ¿Quién sabe si cambiará de opinión mientras tanto?