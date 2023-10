Maria De Filippi corre hacia el centro de estudios: una pelea muy grave | Nunca había visto a Tina así antes.

Nunca antes había visto algo así, María De Filippi de repente fue al centro de estudios para tener una pelea que parecía haber ido demasiado lejos.

El favor programa de citas El programa de televisión “Hombres y Mujeres” se reanudó a principios de septiembre, para compensar la escasez de fans que siguen con diligencia el programa.

Las historias que comenzaron a entrelazarse durante la temporada anterior fueron testigos de diferentes evoluciones, en sentido positivo o negativo, y nuevas relaciones. parece que lo son Quedarse florecer.

Ya ha habido muchas discusiones e incluso desacuerdos fuera Estancia, Impulsado por un grupo de internautas que no pueden quedarse quietos ante las polémicas que surgen en uno de los estudios más poblados y seguidos del país.

Sin embargo, en este caso también se observó un comportamiento inusual por parte de la empresa. Presentador: Tuvo que correr al centro del estudio para el apacigua Almas.

De Filippi en el centro

Uno de los rostros más famosos. Plan, Parte del elenco habitual desde hace varios años es el popular comentarista y ex presentador de The Tina Show. cebolla. Reconocida por su franqueza y claridad a la hora de analizar las tramas que se desarrollan a lo largo del programa, Tina se ha ganado los elogios de los fans, que se estremecen ante la sola idea de no volver a verla en el estudio, una perspectiva que temían en Internet después de la cambiarse a Mediaset antes del verano.

Afortunadamente, Tina no parece estar bajo ninguna sospecha, lo que animó a todos los fans: sin embargo, un episodio realmente la conmovió. conversación. Esta es una cuestión que surgió durante el período del trono clásico. Verónica Porcelli.

La pequeña Tina discute con la tronista Verónica pic.twitter.com/xL5zAiSK3W – Tina Cipolari fuera de contexto (@tina_ooc) 24 de octubre de 2023

El argumento

momento de discusión entre cebolla Porcelli ha entrado en la “historia” hasta el punto de que, años después del evento, la imagen todavía se utiliza en la web, alimentando debates en línea entre… Usuarios.

En aquella ocasión, María De Filippi Dejó su lugar fijo en las escaleras del estudio y se dirigió al centro para intentar ejercer su presencia tranquilizadora sobre los dos protagonistas de la discusión: incluso en este caso, la competencia de María fue la clave para permitir que el programa continuara sin más detalles. Argumenta. El tronista y columnista lo siguió compartiendo espacio Del estudio.