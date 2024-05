Lily Gruber ataca al “recién llegado” Mentana: explosión épica en La7

Un comienzo amargo Lily Gruber a Ocho y medio. En el episodio emitido esta noche, lunes 6 de mayo de 2024, la locutora inauguró la retransmisión en directo de su talk show en el canal La7 con… Críticas reales dirigidas a Enrico MentanaComo ella, es la cara principal de Cairo Network y directora de TgLa7. El objeto del enojo de Lily es la demora con la que Mentana apagó la noticia y la transmitió al otro lado de la línea. La periodista “excesiva” de unos minutos fue muy mal recibida y abrió su programa con un intenso enojo que inmediatamente cundió. Esto es lo que pasó.









Ocho y medio, Lily Gruber empieza a discutir: Enrico Mentana está en la mira

Eran las 20.46 cuando Mentana terminó la edición del lunes por la noche de su programa de noticias y cambió de línea a Otto e mezzo. Hay retraso en la entrega, pero no se nota. Al contrario, es casi normal los lunes, cuando se alojan los informativos. japonés). Además, en el pasado Mentana permaneció como camarógrafo durante un período más largo sin ninguna protesta. Pero esta vez, el episodio ocho y medio se transmite en vivo (generalmente grabado unas horas antes de su emisión por televisión) para seguir las últimas actualizaciones provenientes de Medio Oriente, razón por la cual Lily Gruber se lo toma tan a mal y habla. Justo contra Mentana también sin nombrarla:

“Buenas noches y bienvenidos. Son las 20.46, no las 8.30 ni las 8.30, pero la incontinencia es grave. Perdón por el retraso”.

Gruber contra Mentana Motivos de apelación

en Mensaje controvertidoPor lo tanto, Lily mencionó el nombre de su programa – Otto e mezzo – incluso si el programa no había comenzado en ese momento en años, sino que había sido adelantado unos 10 minutos en el horario de La7, una elección hecha específicamente por la alta dirección de Cairo Network. para dar más espacio y análisis en profundidad para las noticias de la noche. Entonces, ¿cómo se motiva? La inesperada avalancha de Lily Gruber en Mentana? Quizás la intolerancia “explotó” esta noche Ardiendo bajo las cenizas Desde hace algún tiempo, precisamente por la tendencia del Sr. Vagnani a extender demasiado su programa informativo. Lo cierto es que un estallido de este tipo no ha pasado desapercibido y suena como una señal de alarma para La7, que ciertamente no puede permitirse “historias tensas” entre sus protagonistas en el sector informativo, y menos si la polémica parte de una tribuna partidaria. . La propia emisora









Reacción web

La aparente intolerancia de Lily Gruber hacia el “corredor de maratón” Mentana fue claramente un bocado muy sabroso para la gente de la web, quienes prácticamente se volvieron locos para comentar y burlarse del incidente. A primera vista, el ambiente en las redes sociales parece dividido equitativamente entre quienes apoyan las causas de Lilly y quienes apoyan al director. Entre ellos están los que dicen:muy desagradable, mentana Estaba publicando noticias importantes” o: “La situación en Gaza pendía de un hilo. Sinceramente, miraría cien mentana En lugar de Gruber”, y otra vez: “Lo siento, Lily, si hay una guerra en Medio Oriente y el director de la cadena de noticias está transmitiendo durante 10 minutos”.

Pero el contrapunto al partido pro-Lily también está muy concurrido. Por ejemplo, un usuario escribió: “Excelente Lily que abre #Ocho y media Con una gran polla para la incontinencia mentanaMientras que uno de los internautas se solidariza con la periodista: “Ella no está registrada y tenía derecho a parecer molesta”.