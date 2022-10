Videz, exploración post-tumoral, aquí está el resultado

Desde marzo pasado, cuando se sometió a una cirugía para extirparle un tumor pancreático endocrino, Fidez siempre ha mantenido actualizados a sus seguidores en las redes sociales hablando sobre la enfermedad. El curso de la recuperación. y reconocimiento Todas sus preocupaciones están relacionadas con el cáncer.. Lo hizo incluso después de seis meses. “Me espera un lindo anillo magnético…”, escribió el rapero en una de las fotos que publicó en sus historias de Instagram, tapado con la mano, y agregó un pedido de apoyo a sus fans: “Lo que no hago .” Particularmente no me encanta, envía comentarios positivos”.

Instagram



Al final del procedimiento, mostró el túnel de resonancia magnética y dos dedos de su mano como evidencia del éxito, luego compartió otra publicación escribiendo: “Está bien. Muchas gracias por todos los mensajes”.

El último examen histológico también dio positivo, y esto da esperanza de que lo peor ya quedó atrás. “Es un cáncer muy raro, probablemente afecta a una de cada millón de personas. Es el tumor de Steve Jobs. Por así decirlo”, explicó Fedez unos meses después de la cirugía, enfatizando lo afortunado que se sentía: “Me considero muy afortunado. El tumor no invadió los ganglios linfáticos. Al 90% todo está bien, solo debería recuperarme, porque me han quitado el duodeno, la vesícula biliar, el páncreas y un trozo de intestino. “Entonces el artista no tuvo que someterse a quimioterapia: “No tenía micrometástasis. La suerte es que no tiene una clasificación en carcinógeno benigno sino en G1, G2 y G3. El mío era G1, que significa “mucho culo”….”.

Instagram



Poco a poco, el rapero retomó su vida normal, comenzó a actuar nuevamente, por primera vez, por primera vez después de la cirugía. En el escenario LoveMi, se organizó un concierto con su nuevo amigo J-Axe. A su alrededor están los amigos que nunca lo dejan solo pero sobre todo la familia, Su esposa, Chiara Ferragni Y niños: “El amor familiar es el remedio más poderoso” repiten varias veces.