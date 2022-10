Sabrina Ferrelli, triste confesión sobre los hijos que nunca tuvo: “Lo intenté pero…”

La actriz Sabrina Ferrelli ha revelado por qué no va a tener hijos: esta es toda la verdad.

Sin duda Sabrina Ferrelli Es una de las mujeres más famosas del mundo del espectáculo italiano. Su carrera se ha desarrollado con gran éxito desde la década de 1980, y desde entonces ha estado haciendo malabarismos con el cine y la televisión. Su vida laboral es próspera, pero ¿qué se sabe de su vida privada? Recientemente explicó por qué no tuvo hijos.

En junio cumplió 58 años, pero sigue siendo una de las actrices más bellas y queridas por el público italiano. con su talento y sensualidad Creó un personaje difícil de olvidar, y pronto todos los italianos la adoraron. Con el tiempo, demostró que tiene un talento multifacético, no solo actuando en películas y series de televisión, sino también dirigiendo programas de televisión.

Sin duda uno de los más famosos. Tu eres si Q Falezdonde se ha desempeñado como juez desde 2019. Aquí cooperó principalmente con María de Filippi, quien además de ser un colega también es un gran amigo. Los dos también trabajaron juntos. amigosuno de los programas más famosos de la presentadora rubia.

Pero, ¿qué sabemos acerca de vida amorosa?

Sabrina Ferrelli, Maternidad fallida

Durante su vida, Sabrina Ferrelli tuvo dos relaciones muy importantes. La primera fue con el abogado. Andrea Peronicon quien estuvo casada de 2003 a 2005. La segunda, en cambio, es actual: desde 2011, de hecho, está felizmente casada con el director. Flavio Cattáneo.

Sin embargo, ninguna de estas historias de amor nació hijos. La estrella de cine quiso explicar los motivos durante “una entrevista a La Estampa. De hecho, afirmó que Ella no tenía ningún deseo de ser madre.Prefería centrarse en otros aspectos de su vida. Una vez trató de adoptar, pero no tuvo éxito.

“Siempre pienso en lo que quiero, tomo decisiones, incluso decisiones arriesgadas, pero siempre respondo con lo que quiero. no tenía ganas de tener hijos, Intenté adoptar uno, pero no tuve suerte, al final salió como debía y no salí enferma. Las comparaciones con los caminos de otras personas nunca me han interesado. Debemos ser felices con lo que tenemos […] Me comprometí con determinación, y lo que no tuve es porque no quería“.