“No te comportaste como debías”

En Tienes un correo, Maria De Filippi intenta procesar la compleja fractura entre Tiziana, su hija Francesca y Pompeo, la pareja que la presentó y con quien tuvo un enfrentamiento que desembocó en una ruptura de relación que desembocó en una pelea. . El cierre total de la pareja hacia ella, hasta el punto de no permitirle ver a su nieta recién nacida.

En C'è Posta per te cuenta la historia de Tiziana, que hace casi dos años que no habla con su hija Francesca. Años antes de que Tiziana conociera a Pompeo y tomara en serio su historia, lo ayudó a encontrar un trabajo en el que ella trabajaba, se encariñó con él y le presentó a su hija, Francesca, y el amor surgió entre ellos, hasta el punto de que ella le dio la bienvenida a Pompeo. casa como un hijo, y aceptó que estuvieran juntos, hasta que quedó embarazada de Francesca, lo cual ella acepta favorablemente. Unos meses más tarde, su ex marido la llamó y le dijo que Francesca y Pompeo habían tenido un accidente. Ella se agitó, llamó a Pompeo, lo atacó verbalmente y le dijo que si su hija embarazada estaba teniendo problemas era culpa suya.

Va al hospital, todo se aclara y olvida esa frase que le dijo a Pompeo. A partir de ese momento, cuando Francesca va a visitarla a su casa, Pompeo no viene ni habla con ella. Las relaciones con su hija se vuelven más complicadas, hasta que unos meses después nace su nieta y ella nunca llega a verla. La situación se complica, hasta que Francesca decide romper la relación con su madre, hasta el punto de no querer verla nacer. Para Tiziana, el motivo es el propio Pompeo, quien la acusa de haberle agraviado. Luego, Tiziana invita a la pareja a arreglar la brecha.

Letra de Tiziana

Francesca y Pompeo aceptan la invitación y escuchan a Tiziana, que se vuelve hacia su hija llorando: “Hola Francesca, te extraño mucho, extraño todo de ti. Si cometí algún error, lo siento”. Tengo una nieta que ni siquiera conozco, tenía muchas ganas de ser abuela. Extraño cuando me llamaste, extraño tu risa. Lo siento si pude haber hecho algo mal, pero tú y yo somos uno.” Luego se volvió hacia Pompeo: “Cuando te conocí inmediatamente pensé que eras un buen chico, y te recibí en mi casa como a un hijo. , y te cociné la comida y lavé tu ropa. Te presenté a Francesca. Luego tuviste un accidente y sé que te culpo, pero en ese momento estaba pensando en mi hija y su salud. Creo que no merezco todo esto. Andrea llora todos los días porque quiere ver a su hermana y a veces no sé qué decir.

La reacción de Francesca y Pompeo

De Filippi explica la situación explicando que desde 2022 ya no tienen relación, y le explica que la madre cree que todo surge de la responsabilidad de Pompeo. “Yo era más su madre que al revés. Ella todavía no ha comprendido sus defectos”, confirma Pompeo. Me hace mal cuando hace sufrir a sus hijos, especialmente a ella. “Si tú como madre no te estás portando bien con tus hijos”. Afirma que la mujer tenía fuertes sentimientos hacia su hija. “Si me quisieras – dice Francesca – habrías hecho todo lo posible para venir a mí. Cuando te necesitaba, no estabas allí. Era yo quien tenía que ayudarte, no tú. También te serví de escudo más más de una vez y no me arrepiento, pero como no estás, ¿qué debo hacer?”, añade Francesca llorando. Tiziana luego quiere explicarle a Pompeo: “Creo que no me porté mal contigo, pero si Necesito disculparme, lo haré”. Pompeo añade: “Porque ella no lo merece”.

Francesca se niega a abrir el sobre: ​​”No puedo borrar el pasado”

Una situación que parece fácil de solucionar, pero Francesca se opone a cualquier apertura hacia su madre, sin siquiera plantearse la idea de abrir el sobre: ​​”Simplemente quiero ser madre. No sé si hay algo que pueda Haz eso.” “Voy a cambiar en un año o dos, pero por ahora quiero esto. ” Pompeo añade: “El problema no es Francesca. La verdad es que incluso si ella nos pide disculpas hoy, mañana será como ayer”. […] “Nos distanciamos de ella para mantener la calma y mantener tranquila a nuestra hija”. El mayor problema para Francesca es la sombra de su padre, con quien nunca ha tenido una buena relación y que tanto sufrimiento ha causado a su madre y por tanto a ella. . : “Cuando llega mi madre, viene inmediatamente detrás de él”. Luego se niega a abrir el sobre: ​​”No puedo borrar el pasado. Ella sigue siendo mi madre, pero quedan algunas cosas”.