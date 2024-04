Rueda de prensa y entrevistas en vivo.

23.35 horas

Roma, sólo una derrota en un mes

La Roma sólo ha perdido una vez (contra el Bolonia) en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

23.20 horas

Dybala, ¿cuáles son sus números ante el Udinese?

Veinte goles (11) y asistencias (9) en la carrera de Goya ante los friulanos

23.05 horas

Números de Christanti

El gol que marcó ante el Udinese fue el cuarto gol del centrocampista giallorossi esta temporada (3 en la Serie A, 1 en la Europa League).

22.50 horas

De Rossi a Dazzin: “¿Más joven? No es una emoción muy negativa”

Lea aquí las sensaciones del técnico giallorossi sobre la situación de Smalling

22.35 horas

Clasificación de la liga italiana

Con esta victoria, la Roma consolida la quinta plaza, a la espera de que el Atalanta recupere su partido ante la Fiorentina.

3.Juventus 64 puntos

4. Bolonia 62 puntos

5. Roma 58 puntos

6. Atalanta 54 puntos (*con un partido menos)

7. Lacio 52 puntos

8. Nápoles 49 puntos

22.20 horas

Estadísticas del partido Udinese y Roma

Para conocer todos los datos del partido, haz clic aquí

22.05 horas

Christanti: “Es genial traerla a casa así”.

Christanti en los canales oficiales de Roma: “Dieciocho minutos emocionantes, es la primera vez que se juegan tres puntos en tan poco tiempo. ¿El gol? A menudo voy allí en esas situaciones, sucedió bien y el balón estaba perfecto: luego, afortunadamente, entró. Aquí y traerlo a casa en dieciocho minutos, es un gran espectáculo, estos son puntos clave para la carrera de la Liga de Campeones, estamos allí y nos jugamos por todo”.

21:49

Los próximos compromisos de Roma

La Roma se enfrentará al Nápoles en la siguiente jornada de la Liga italiana, más concretamente el domingo 28 de abril a las 18.00 horas en el Estadio Maradona, y el siguiente jueves 2 de mayo recibirá al Bayer Leverkusen en la ida de semifinales de la Europa League. .

21:34

De Rossi a Sky: “Me avergüenzo de mi celebración”

De Rossi también habló con Sky: “La formación fue una mezcla de tácticas, el resto es lógica. Intenté mantener en el campo a jugadores que pueden marcar goles incluso sin juego en equipo. ¿Te sientes eufórico? Me siento avergonzado, todos se ríen de mí. Pero la victoria fue muy dificil.” Importante para la clasificación y la moral Después de la derrota ante el Bolonia, hubo una participación increíble, incluso de los que hicieron el viaje sabiendo que no jugarían ni un solo minuto. Estas cosas me afectaron como jugador y como entrenador, me afectaron. un poco. También fue genial por la polémica sobre cuándo deberíamos haber vuelto a jugar, pero fue triste para un estadio que nos había tratado tan bien ser el primer equipo en la historia del fútbol italiano en jugar una semifinal europea contra el Campeón alemán invicto con el Unión, lo que nos dio un día menos para prepararnos, pero la respuesta de mis jugadores me hace sentir cómodo. Tenemos un equipo de grandes muchachos que considero que están entre los mejores del Napoli en términos de calidad. Espero obtener movimientos más precisos de Bolonia. ¿Has alcanzado tus puntos mo? Miro todo menos eso, está claro que lo estamos haciendo muy bien, aunque algunos lo hayan olvidado, y hemos recuperado muchos puntos de muchos equipos desde que llegué. “Creo que los muchachos habrían logrado el mismo objetivo incluso con Mourinho porque son campeones con un gran corazón”.

21:31

De Rossi en la conferencia: “Os contaré el partido antes del partido”

“Normalmente nunca saludo a mi oponente, pero hoy todo fue diferente. Barreto quiso reunirse con todos antes del partido para explicarnos nuevamente las reglas de este tiempo de descuento y todos esos detalles inusuales. Después de eso estuvimos solos durante unos veinte minutos. Y también Benzi, mi amigo, mi confidente, Paolo, con quien jugué en la selección sub-21 como compañero de cuarto, no le dije nada después del partido porque me imagino el estado de ánimo opuesto.

21:28

De Rossi en la conferencia: Cannavaro puede ofrecer mucho al Udinese

El comentario de De Rossi sobre Cannavaro: “Creo que puede ofrecer mucho, es un ex jugador y un entrenador con una inteligencia superior a la media. El año pasado nos enfrentamos en un partido de 90 minutos, ya he visto lo que hizo. puede hacer y creo que es la persona adecuada para sacar al Udinese de esta situación”. “Pero en el fondo hay gente como Nicola a quien nunca le gustaría ir a la Serie B. Amo al Udinese. El viaje al extranjero es un poco incómodo, pero seréis salvos.”

21:17

De Rossi en la conferencia: “Explicaré la elección de Angelino”

“Puse a Angelino allí para algunos centros, estaba pensando en un juego más ofensivo pero luego la preparación física del Udinese nos asustó un poco. Son tres puntos muy importantes, y luego nuestra frustración vino por otra cosa, sentimos que teníamos derecho a ello.” “Pido ayuda en vista del partido contra el Bayer Leverkusen. Me parece que es un precedente único que un equipo italiano no reciba ayuda en este sentido. A veces el fútbol da dulces regalos. Ahora nos prepararemos para otro partido difícil . También será un partido completamente diferente al de hoy, pero estaremos preparados”.

21:16

De Rossi en la conferencia: “¿Alegre? Normalmente estoy más tranquilo…”

De Rossi sobre la salvaje celebración: “Normalmente estoy más tranquilo, de hecho lamento celebrar así en Udine, un club que siempre ha sido muy amigable y de buen comportamiento, y no había nada en contra de ellos. Pero el gol era importante en un partido importante”. , una demostración de fuerza.” Un equipo fuerte, muchas veces vamos a por el gol, el equipo que quiere algo va y lo consigue y a veces la suerte lo recompensa”.

21:12

Spinazzola a Sky: “Dimos una buena señal”

Spinazzola al cielo: “Fue realmente complicado, pero jugamos bien desde el calentamiento para entrar directamente en el partido. Tuvimos tres o cuatro oportunidades y pudimos aprovechar una, pero creo que fue fuera de juego. Con el entrenador lo preparamos. ” Con dos laterales para poder cruzar un par de veces, salió bien y dimos una buena señal, pero ahora hay que pensar en el Napoli porque si nos equivocamos con ellos nos pondremos a llorar de nuevo, ¿no? Ganar todas estas cosas es para el Leverkusen, grandes sensaciones y un equipo muy fuerte, es bueno llegar al final de la temporada y jugar algo más”.

21:11

De Rossi en la conferencia: “No tenía idea de qué hacer…”

De Rossi abrió así la conferencia en la sala de prensa: “Hablé con los muchachos y bromeé diciendo que no tenía idea de qué hacer, y nunca me preparé para veinte minutos de juego. Sabía que probablemente jugaría con tantos delanteros que tal vez después de solo un minuto. Tendría que marcar cambios para darle más equilibrio o tal vez tuvo que calentar para no jugar, pero hubo una petición de todos los chicos porque era más ofensivo, pero esperé, porque la última vez el Udinese estuvo un poco. Estaba cansado, especialmente en las bandas, pero hoy estuvo animado y luego todo salió bien. “Bien en la última curva y no es que Stefan no estuviera muy involucrado”.

21:08

La reacción de De Rossi tras el gol decisivo

Roma, De Rossi está loco de alegría: mira aquí la celebración que comenzó en el campo

21:02

El gol de Cristante fue decisivo

La Roma se llevó los tres puntos gracias al ataque del centrocampista de origen friulano: mira la secuencia de los goles aquí.

20:52

De Rossi medio sonriendo: Smalling lesionado

A pesar de la victoria, la Roma tiene que lidiar con la lesión de Smalling: el inglés tuvo que hacer un cambio por un problema físico (detalles aquí).

20:43

Un bonito gesto de los jugadores de la Roma hacia la afición del Udinese

Tras el pitido final, los jugadores de Giallorossi se dirigieron hacia el corner de los aficionados locales: y esto es lo que hicieron

20.30 horas

Udinese – Roma 1-2: las declaraciones de De Rossi próximamente

Once días después de que la “primera vuelta” fuera interrumpida por la enfermedad de N'Dicka, Udinese y Roma repitieron los últimos minutos del partido en el Estadio Blunergi: el marcador cambió y el partido terminó 2-1 para los Giallorossi gracias a un gol de Cristante. . Próximamente las declaraciones del técnico de la Roma.

Estadio Blunergy – Udine