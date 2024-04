Salió la canción número 20 del campeonato firmada por Tananay, Madame y Rose Phelan. Texto

“Tuve un sueño” ya está disponible. Son días de alegría y celebración sin fin para todos los aficionados del Inter que ahora podrán escuchar y cantar la canción que celebra la segunda estrella.

La canción que creaste Tananay, Madame y la malvada Rose Tiene matices profundos pero frescos, juveniles e intensos. Una canción que enfatiza el profundo amor por el Inter y el sentimiento de pertenencia a los colores de los nerazzurri, que habla de Milán, y lo hace mirando hacia el futuro, hacia el próximo objetivo a alcanzar “Pero quiero más… ”como el estribillo. La banda sonora perfecta para celebrar el viaje de los nerazzurri que les llevó a conseguir su vigésimo triplete.

“I Had a Dream”, canción producida por Eclectic Music Group gracias al trabajo conjunto con Sugar Music y WMI, encarna a la perfección los valores del Interismo y forma parte de la evolución de la marca Inter que se ha logrado en los últimos años. . La canción festiva está disponible en las principales plataformas de música digital.

“Tuve un sueño” – Letra

Internacional, contigo es irracional. Hay una nueva estrella brillando en las calles. Lo siento mamá, no volveré contigo esta noche, hay Milán que gana y me quiere con él bajo la Madonnina para animarte, ya sea desde casa o desde la luna, él está conmigo. Guardo un espacio en mi corazón, fuiste mi primer amor.

Pero quiero más, más, y soñé que estabas ahí, y que querías más, más, y tuve un sueño que parecía real.

Y me siento mal por ti, ¿sabes? Que contigo no existe un domingo cualquiera. Y te gusta que soy inestable, somos dos estrellas en la tormenta. Milán, para mí eres la parte frágil, pero gracias a ti aprendí a luchar. Y cuando estás lejos me duele el corazón, pero un amor tan grande es universal. No es fácil para ti, pero es profundo.

Pero quiero más, más, y soñé que estabas allí, que querías más, más, y soñé que contigo me parecía sentirme como un iglú, bajo el sol del sur, como si el cielo fuera Negro y azul al mismo tiempo.

Si solo hay un amor como la canción azul, eres tú para mí, y eres tú para mí. Pero quiero más, más, y soñé que estabas ahí, y que querías más, más, y tuve un sueño que parecía real.

Escucha “Tuve un sueño”

