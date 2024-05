Vasseur: “El desarrollo positivo del SF-24 se actualizará lo antes posible”

Tras el Gran Premio de Mónaco, la Fórmula 1 se prepara para aterrizar en Canadá, donde, en poco más de 7 días, se disputará la novena prueba de una temporada que ya ha visto dos victorias para Ferrari, una para McLaren y “sólo” cinco para Reid. . toro. Una distancia muy distinta al dominio indiscutible del equipo de Christian Horner la temporada pasada. Los avances de los equipos Frédéric Vasseur Y Andrea Stella está ahí para que todos la vean, pero no podemos parar. “En la Fórmula Uno, incluso cuando lo haces bien, tienes que trabajar para hacerlo mejor. Si sientes que has llegado, estás muerto”. Dijo el director del equipo Ferrari sin pelos en la lengua. Las próximas carreras podrían dar una idea más clara de qué tipo de temporada nos espera, ya que correremos en circuitos diferentes, muy técnicos y de referencia como también Barcelona y Silverstone.

Vasseur: “La jerarquía clara, los mejores equipos y los valores pueden cambiar fácilmente”

Los valores que vimos en la pista hablan de una convergencia entre los tres grandes equipos -Red Bull, Ferrari y McLaren- que han recibido un cierto margen de Mercedes y Aston Martin. “Si miramos a Miami, Imola y Mónaco, estamos hablando de una diferencia de unas décimas”. comentó Vasseur. En Maranello, después de los progresos realizados durante el invierno, que de hecho condujeron a una recuperación frente a Milton Keynes, en Imola introdujeron un gran paquete de innovaciones que les permitió cerrar aún más esta brecha. Que en Imola valía veinte décimos y medio, Según la propia Ferrari, tal y como se analiza durante el último informe Twitch la serpiente. El propio McLaren, con las actualizaciones de Miami, ha logrado acercarse mucho más a la cima de la clasificación de rendimiento, y Andrea Stella reveló en Montecarlo cómo El MCL38 ha mejorado más allá de las expectativas en algunas de sus características, Especialmente en curvas lentas.

En el tercer año de estas regulaciones asistimos a una Convergencia de valores e ideasEsto es algo que se puede esperar, lo que ahora abre la posibilidad de ver a más de un equipo logrando victorias de etapa. “¿Campeonato? No tenemos que pensar en eso. Ferrari debe mantener su enfoque e intentar mejorar carrera tras carrera”. dijo el director del equipo Ferrari, prefiriendo centrarse en el futuro próximo, sin mirar demasiado hacia adelante. Los valores están muy cerca y esto también significa que las posiciones en la parte superior pueden cambiar en cualquier momento. “Hoy estás en primer lugar y mañana puedes estar en sexto lugar, como vimos con Verstappen”. Hablando de próximos eventos, Ferrari no empieza como una broma. “Tengo buenos sentimientos sobre Montreal: “Será un circuito diferente y algo atípico, con muchas curvas y baches lentos para atacar, pero con velocidades máximas muy altas y ajustes de carga bajos”. dijo Vasseur. Luego nos trasladaremos a Montmeló, el famoso circuito español de Barcelona donde hasta hace unos años se realizaban los test de pretemporada. “Cuando estábamos probando, ya teníamos lista una configuración básica. Ahora es un poco diferente. Barcelona tiene una buena combinación de curvas y es estricta con los neumáticos, pero no creo que los valores se vean afectados en comparación con las ocho primeras carreras.“. dijo Vasseur.

Cómo Ferrari cambió su enfoque ante los desarrollos

Frédéric Vasseur habló recientemente sobre el enfoque diferente que ha adoptado su equipo esta temporada, centrándose más en las carreras. “Este fue el resultado de los análisis de la temporada pasada. En la clasificación fuimos competitivos, pero el domingo perdimos muchos puntos y por eso decidimos adoptar un enfoque diferente este año”.. No se trata sólo de preparación, sino de cómo se prepara el equipo para todo el fin de semana. Esto sacrificó ligeramente el ritmo de clasificación del SF-24, pero los resultados dieron la razón al equipo, mostrando un excelente trabajo de la oficina técnica dirigida por Enrico Cardel. Además, esta convergencia que se está produciendo también hace que sea más complicado para los ingenieros encontrar ganancias muy significativas en el simulador, además de ser un proceso muy complejo, como ya lo han demostrado Aston Martin y Mercedes, que todavía están decididos a solucionar sus problemas.

“Cuando traes una actualización, también debes evaluar cómo eso podría cambiar la configuración y tal vez hacerte perder algo en ese aspecto. Luego tienes que pensar en cuándo quieres traerla, si hay un Sprint o si hay una pista. es adecuado, y si se pueden tener las piezas listas a tiempo con el límite presupuestario, hay muchas variables a tener en cuenta”. Vasseur explicó. Según el francés, de hecho, dadas las estrechas diferencias, Trabajar para comprender el monoplaza, especialmente en lo que respecta a la configuración, puede proporcionar ventajas significativas que van más allá de simples actualizaciones.. A pesar de ello, los trabajos continúan en Maranello. Como era de esperar, el segundo paquete de innovaciones se introducirá alrededor Silverstone GBCon trabajo para entender las actualizaciones de Imola que se completarán en las próximas carreras “Introdujimos algunas características nuevas hace una semana, por lo que es demasiado pronto para hablar de nuevas actualizaciones, pero debemos seguir presionando. Tenemos que asegurarnos de ofrecer soluciones de pista que puedan brindarnos una ganancia decente. El trabajo de desarrollo nos brinda más ingresos, por lo que brindaremos actualizaciones lo antes posible. El TP francés concluyó en este sentido.