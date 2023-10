Calabria: “Quien no nos crea, se queda en casa”. Pioli: “Se equivocó al decir eso”

Él se preocupa

—

Pioli continúa: “Hay muchos errores y muchos pases equivocados”. Como Chance Pulisic, por ejemplo: “Aún no he hablado con él, pero tal vez no se dio cuenta de que puede disparar con facilidad. También nos presionaron mucho. No fue fácil desarrollar una maniobra limpia. Puedo jugar mejor, sí. ¿Estoy preocupado? Siempre te sientes ansioso cuando pierdes dos juegos seguidos. Es la primera vez este año. He visto algunas cosas que podemos cambiar. No debemos dejar de crecer.” Milán ocupa el último lugar con dos puntos: “Ahora tenemos que crecer y trabajar más fuerte. Pero esto aún no ha terminado”.