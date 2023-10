Jiménez se quita y Sarri cae

21:31

Lazio, habla Providel

Habla con el canal Lazio Style Iván Providel. Análisis de la derrota ante el Feyenoord: “Definitivamente hay mucho enojo, estamos enojados porque el enfoque no estuvo a la altura del juego. El resultado correcto, esto es fútbol, ​​aprendemos de todo esto para crecer y hacerlo mejor. No hay necesidad de preocuparse tanto”. ahora vendrán de nosotros. Si no eres perfecto en la Liga de Campeones, no podrás llevarte los puntos a casa”.

21:17

Las palabras de Zakagne

Mattia Zaccagni comentó sobre el partido contra el Feyenoord después del partido. Aquí están sus palabras.

21:08

El gol de Pedro hizo historia

La única alegría en Rotterdam para la Lazio es el fichaje de Pedro. Un gol importante para el español. Aquí están todos los detalles.

20.44 horas

90’+6′ – Finaliza el partido

El partido finaliza en De Kuip, con el Feyenoord ganando 3-1 a la Lazio, que se despertó tarde.

20:43

90’+4′ – Chispa en el terreno de juego, dos amarillas

CastellanosE Gertruida discute y llega el árbitro y les advierte a ambos. Ambiente tenso en estos últimos minutos.

20:42

90’+3′ – Gran entrada de Bigelow

Tiro libre de Luis Alberto a la cabeza de Casale, quien lo tomó bien y de alguna manera Bigelow lo bloqueó. La Lazio se despertó tarde.

20.37 horas

86′ – Castellanos es peligroso

Centro de Zaccagni para Castellanos, el cabezazo del argentino desde el centro del área remata alto. Buena oportunidad para la Lazio que se despertó tarde.

20.30 horas

83′ – Pedro marca de penal

Castellanos recibe un penal Pedro no cometió ningún error de penalti y recortó distancias. Ya queda poco para intentar volver.

20:23

74′ – Hat-trick del Feyenoord nuevamente de Jiménez

Providel hizo una gran atajada para los Timbers, Jiménez aprovechó el rebote y puso el 3-0. Pesado resultado ahora para los Biancocelesti.

20:08

61′ – Otra jugada peligrosa del Feyenoord

Paixao por la izquierda sigue siendo peligroso. Balón interior para Hartman, Casal desvía al córner. La Lazio todavía está luchando en defensa.

20.05 horas

57′ – Gran oportunidad para la Lazio

Zaccagni ingresa al área y dispara, Bigelow dispara, Castellanos manda alto al arco vacío. El delantero de la Lazio no tuvo el momento oportuno y el gol quedó a un paso.

20:01

54′ – Fuera inmóvil, le toca a Castellanos

Sale Immobile y Sarri trae a Castellanos. Tercera sustitución de la Lazio.

19.58

51′ – Paixao devora el hat-trick

Lo guarda Jiménez para Paixao, quien se escapa y patea frente a Providel, mandándolo por los aires. Qué oportunidad para el Feyenoord.

19.53

46′ – Oportunidad inmediata para el Feyenoord

Muévete por la izquierda con Stengs, que lo mete desde un ángulo cerrado. Afortunadamente para la Lazio, no hay jugadores holandeses.

19.51

46′ – Inicio de la segunda parte, Sarri cambia inmediatamente

Vamos a empezar de nuevo. Sarri inmediatamente pone manos a la obra: Lazzari y Guendouzi sustituyen a Hessay y Rovella. Vecino está de moda. López en lugar del Feyenoord.

19.36

45’+4 – Final del primer tiempo con la Lazio ganando 2-0

Al final de la primera parte, la pobre Lazio entra al vestuario perdiendo por dos goles. Goles de Jiménez y Zerrogui.

19.34

45’+2′ – Feyenoord duplica su ventaja

La Lazio en títere, otra jugada del Feyenoord desde la derecha: El balón pasó a manos de Zerrougui, que disparó bien desde el borde del área y puso el 2-0.

19.21

34′ – Gol de la Lazio

Luis Alberto manda a Felipe Anderson, y el brasileño la mete en el lado derecho de la cabeza del mago. A mitad del balón, Bigelow lo bloquea y lo tira al suelo.

19.19

31′ – Feyenoord anota, Jiménez anota

Jiménez anota y esta vez todo bien. Jugada rápida del Feyenoord en la fase de recuperación del balón, Weaver envía el balón a Jiménez quien gira y bate a Providel con la zurda. La finca no es perfecta en el etiquetado. Por delante los holandeses.

19.12

25′ – Feyenoord marca un gol a través de Jiménez, pero en posición de fuera de juego

Marosic sale mal y el Feyenoord penetra por el medio a la Lazio. Jiménez sale corriendo y patea frente a Providel. Hisay toca el balón en la red. Tras un control del VAR, el mexicano fue encontrado en fuera de juego. Sigue 0-0.

19.08

21′ – Primer córner para el Feyenoord

La Lazio sufre por el flanco derecho y el Feyenoord suele penetrar por allí. El primer córner del partido lo ganó Jiménez.

18.57

10′ – Qué peligro para la Lazio

Centro de Paixao, Jiménez evade la marca de Romagnoli y remata desviado. Aviso para la Lazio, estos primeros minutos son todos a favor del Feyenoord.

18.50

3′ – Primer disparo a portería del Feyenoord

La obra se desarrolla a la derecha, en todo el interior recogida por Paixao. Dispara desde el lado izquierdo, pero es un tiro débil. Provedel bloquea sin problema.

18.47

1′ – Feyenoord – Lazio, inicio del partido

¡El partido comienza! La Lazio viste una camiseta azul y blanca, y los anfitriones visten una camiseta roja y blanca. Primer balón para el equipo de Sarri.

18.34

Posición inmóvil, Fabiani habla

““Si hoy estamos aquí jugando por la Liga de Campeones es gracias a él y a sus compañeros”.. Así habló el director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, antes del partido contra el Feyenoord. Aquí están todas sus palabras.

18.16

Las palabras de Patrick antes del partido

Antes del inicio, en Sky Sports, Patrick expresó su opinión sobre el partido: “No hay que relajarse ni un segundo, porque son estadios que cogen fuerza aunque hagan un buen partido. Tenemos que estar preparados durante 100 minutos para ganar. “Es un partido clave en el grupo y habrá muchas posibilidades de clasificarnos para los partidos de ida y vuelta. Tenemos que estar tranquilos y conscientes”.

17.54

Van Persie en inmóvil

El exdelantero holandés, que actualmente es el entrenador del equipo Primavera del Feyenoord, también habló sobre el delantero de la Lazio después del partido de la Youth League: “Es un gran delantero, lo admiro. Se mueve muy bien, es fuerte, está en forma, tiene técnica… lo tiene todo. Ha hecho grandes cosas”.

17.37

La alineación oficial del partido Feyenoord-Lazio

Feyenoord (4-3-3) – Bigelow; Nieuwkopp, Gertruida, Hanko, Hartmann; Tejedor, Madera, Zarrouqi; Picaduras, Jiménez, Paixao. disponible: Wellenreuther, Lambrou, Belén, Jahanbakhsh, Ueda, Delrosson, López, van den Bilt, Ivanoucik, Milambo, Linger. Todos. Ranura.

Lacio (4-3-3) – Providil; Hisay, Casale, Romagnoli, Marosic; Vicino, Rovilla, Luis Alberto; Felipe Anderson, Inmóvil, Zacajne. disponible: Sepe, Magro, Pellegrini, Patrick, Lazzari, Gila, Camada, Guendouzi, Cataldi, Castellanos, Pedro, Isaksen. Todo válido.

17.30

Lazio, la importancia del partido contra el Feyenoord

Estos 180 minutos son muy importantes para el avance de la Lazio en la liga de Campeones. Antes de los dos partidos contra el Feyenoord, el partido se juega en Rotterdam en el estadio De Kuip, que está muy lleno y caluroso. La cifra esperada es de 51.177 espectadores. No hay partidos fuera de casa para los jugadores de la Lazio. El inicio es a las 18.45 horas.

Róterdam – Estadio De Kuip