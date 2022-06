Malik Gatti, Skamka vs Abraham- Corriere.it

De Alessandro Pucci, enviado al Wolverhampton

A puerta cerrada la revancha muy aguada de la Final Europea porque en estos once meses exactos han cambiado tantas cosas. Tonali y Donnarumma Certeza, en el ataque de Scamaka con Pellegrini

La noche de Inglaterra e Italia, la revancha muy aguada de la final europea porque en estos once meses exactos han cambiado tantas cosas. Diferentes horizontes entre nosotros y ellos. Pero sigue siendo el primer cara a cara tras aquella histórica noche. Mancini está confundido: para los ingleses podría ser una revancha, pero es un juego completamente diferente en un contexto diferente. El estadio y puertas cerradas , hasta que la importancia de la Sociedad de Naciones disminuyó. Inglaterra intentará tomar represalias, pero el revés de Wembley y las lágrimas no se enjugan. Por otro lado, Italia en esa noche dio forma y color a los deseos más salvajes, y ahora ese recuerdo lo guardamos cerca de nuestro corazón. Para afrontar mejor el largo invierno de la expiación.

13:55 – Regeneración azul

Mancini no se arrepintió de retrasar la renovación. No se puede hacer. Un mes después de Wembley Estamos de vuelta en las eliminatorias mundialistas. Y luego este equipo, con la excepción de Bonucci y Chiellini, tiene menos de treinta años y no será eliminado. Salimos por penalti de falta, repite lo de siempre. Lamentó no haber contactado con Balotelli: En noviembre, antes del partido contra Suiza, cuando estábamos en emergencia. Me encanta Mario, pero ahora estoy buscando jugadores más jóvenes.