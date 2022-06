Bastoni solo ve al Inter de Milán, pero la autofinanciación de Suning requiere sacrificios

Entre sostenibilidad y competitividad: Marotta es la garantía de un equipo a la altura de las expectativas de las masas

todos ‘Enterrar Ningún jugador seleccionado puesto en venta, sacrificado o consumible En el altar de la sostenibilidad financiera impuesta a la propiedad y el autoabastecimiento. Simplemente no hay porque en el caso de que pague las cuentas del club a cualquier jugador de Nerazzurri, es decir, al final solicitud de propuesta Tenido en cuenta: Lo cual no significa necesariamente vender pero sí evaluar la factibilidad del proceso. Y conoces a los jugadores más “famosos”, Spades es definitivamente uno de ellos.. Las palabras de su abogado Tulio TintiEn SportItalia, causaron revuelo y provocaron reacciones entre los hinchas del Inter: “Alessandro es definitivamente un gran admirador del equipo en el que juega.“Y por eso está contento con el Inter. Pero también es un profesional, esto es fútbol y también hay que adaptarse. Después está feliz de jugar en el Inter, y tiene una camiseta en la piel”, dijo el agente. Declaraciones que muestran la realidad tal y como es: Bastoni no quiere irse del Milán, pero a muchos equipos les gusta (Conte es ante todo un jugador del Tottenham), su energía es pesada, si se hace una oferta seria, seguramente el Inter lo escuchará.

Por otro lado, después de tomarlo en enero Josens bloqueado UnanaTras llegar a un acuerdo con Mkhitaryanmientras se trata de una muy buena posibilidad de éxito Dybala y Aslani Y mantiene las opciones calientes Lukaku y Bremer En busca de una alternativa a Perisic (joven Bellanova del Cagliari), el Inter necesariamente debe considerar la venta por cobro y dilución para reducir el monto de los salarios. Esto no es solo porque Suning impuso la autofinanciación. Vidal y Sánchez Se irán (con el segundo hay que tramitar la liquidación, han llegado pocas solicitudes), con un ahorro importante en la partida salarial, sensei y galliardini estoy en el mercado Pinamonti, Satriano y Esposito (Deshacer préstamos) también. Marotta y Ausilio intentan hacer dinero con estas operaciones, salvo que las alternativas se encontrarán numéricamente. Esta es la razón por la cual los llamados grandes pueden irse, mientras aún intentan asegurar la competitividad del grupo. La dirección nerazzurri confía en su capacidad para tener éxito en el proceso: Marotta lo hizo la temporada pasada, puede volver a hacerlo ahora. Trabajo, sin embargo, en el largo plazo, si Suning no vuelve a la inyección de capital, no puede mantener. Por eso hoy, a pesar de todo, muchos hinchas nerazzurri ven el vaso medio vacío.