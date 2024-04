Allegri, Juventus y Milan responden en el mercado

“ Lo que le falta a la Juventus para enfrentar al Inter ¿El próximo año? Sería mejor que la sociedad y quienes hacen el mercado respondieran a esta pregunta. Soy entrenador y solo puedo decir eso en este momento. Lo más importante es mantenernos enfocados para lograr nuestro objetivo principal. Lo cual es clasificarse para la próxima Liga de Campeones. Es un gol importante a nivel técnico. Además, a nivel deportivo, el año que viene disputaremos la Liga de Campeones, la Supercopa de Italia, el Mundial de Clubes, además de la Copa de Italia y el Campeonato, por lo que será un equipo implicado en múltiples frentes y competiciones. más Está el aspecto económico que definitivamente ayudará al club a tener mayores recursos económicos . Entonces, lo más importante ahora es estar concentrados en lo que tenemos que hacer, porque aún no se ha dicho la última palabra y aún quedan 15 puntos en juego y los equipos que están detrás están sumando puntos. Tendremos que estar bien mañana para hacer un buen partido y volver a ganar el campeonato y no será nada fácil.“, añade Allegri.

Sobre la Juventus de Milán

“Nos da el nombre del delantero que se unirá a Vlahovic, ¿Iglesia o Yildiz? ambos estan bien. Chiesa jugó un poco más y mañana evaluaré si lo pongo desde el principio, de lo contrario sería un buen cambio. Lo mismo se aplica a Yildiz. federico Hizo un buen partido en la Roma y se puso a disposición del equipo. Y también lo dije al final del partido, Incluso cuando se aleja del juego, es un jugador que siempre tiene una solución En un momento fijo. Es importante. De todos modos, mañana lo decidiré.“, declaraciones de Allegri sobre el gran partido de mañana.

Sobre Atalanta y la relación con los jugadores

“En el extranjero son glorificados ¿Atalanta fútbol brillante? Creo que Gasperini ha hecho y sigue haciendo un trabajo importante En Bérgamo, porque es un hecho que ha crecido mucho, con una empresa importante detrás y lo están haciendo muy bien. Han llegado a las semifinales de la Europa League, a la final de la Coppa Italia y luchan por una plaza en la Liga de Campeones. Ellos están haciendo un gran trabajo. ¿Certificados de agradecimiento de los jugadores? Digamos que tengo una gran relación con los chicos.Sobre todo porque son excelentes profesionales y se preocupan por esta camiseta. En este momento todos queremos ir juntos a lograr nuestros objetivos y será genial.“, continúa Allegri.

Sobre Vlahovic

“¿Vlahovic dijo que soy uno de los mejores entrenadores de los últimos 20 años y que quiere ganar el Balón de Oro? Creo que es normal que Dusan aspire a ganar el Balón de Oro. Es bonito porque. todos debemos tener la ambición de sacar el máximo, sino no se puede. Ha mejorado mucho desde que llegó a la Juventus y encuentra su equilibrio interior jugando los partidos, incluso cuando las cosas no le van bien porque al fin y al cabo, él Es un jugador que por el rol que desempeña tiene que estar en el juego porque en cualquier momento puede llegar el balón adecuado que puede ganar el partido y eso estoy muy contento”.

Sobre la Copa de Italia y la próxima Liga de Campeones

“Si ganamos la Copa de Italia, ¿cómo clasificaré esta hazaña? En primer lugar, estos no son logros míos, pero son de todos, de un club fuerte, de un equipo fuerte. No se puede ganar todos los años, pero son los más importantes. Lo importante cuando estás en la Juventus es que todos los que trabajan en ella deben tener la ambición de lograr lo mejor y ganar, luego si hay otros que son mejores, como es normal, sino siempre ganarán los mismos. Felicitarlos y trabajar para mejorar. No se puede ganar, especialmente en el fútbol italiano actual. Lo importante para un club italiano es jugar la Liga de Campeones, porque a nivel económico cambia el balance del club. Podemos llegar a la Liga de Campeones este año también, todo en un camino que comenzó hace tres años, la Juventus nunca será excluida, lo cual es muy fácil en lugar de… Ahí es cuando cambias a muchos jugadores, bajas la edad y el nivel de juego para nosotros. , para nosotros, para lograr los objetivos que nos propuso el club, será un éxito y será un buen año después de eso, a todos les gusta ganar, y a mí primero, pero este es el objetivo que hay que lograr y este es lo que tienes que alcanzar”.