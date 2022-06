Mkhitaryan, Inter pega una bala. Y ahora la cuenta atrás para Dybala

También se lo agradeció Simone Inzaghi, con quien ya había hablado por teléfono. Mkhitaryan eligió al Inter para la oportunidad de jugar en la Liga de Campeones, una ambición legítima del jugador de más de 33 años. Los 4,5 millones que ofrecen los nerazzurri por los dos años de contrato son brutos, no netos. Eso quiere decir que, además de los incentivos del decreto de crecimiento, el centrocampista tendrá una base estable de 3,3 millones de patrimonio neto, pero con fácil acceso a bonos, podría superar los 4 millones. En Roma, a través de una llamada telefónica ayer por la tarde, le dijo que no aceptaría la renovación desde el 3,6 neto (y las bonificaciones que le habrían llevado hasta el 4,2). Mkhitaryan es también el verdadero comienzo de la campaña de fichajes del club. Esta no es la primera toma en orden cronológico, el Onana se completó el invierno pasado, pero se puede decir que, en todos los aspectos, el verano nerazzurro comienza aquí.