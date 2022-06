La Juventus busca al suplente de Vlahovic: muchos nombres, pocas certezas

Privado anota a Gabriel Jesus, Milik, Arnotovich y Muriel, pero también destaca la apuesta interior de Frioni

El mercado de fichajes aún no se ha lanzado, pero en casa juventus Él ya se ha ido Chase Diputado Vlahovic. con iglesia en la fase de recuperación, morata a pie conocido Todavía en la balanza, en Continassa de antemano hay muy pocas opciones para alegre. goles netos Pogba Y el MaríaPor lo tanto, los Bianconeri están probando el terreno para encontrar algunas oportunidades para apoyar también a la división de ataque. Actualmente hay varios nombres en la lista de vigilancia privada. querubín, pero nadie está en primer lugar todavía. comienza desde gabriel jesus a mi MorillaQue pasa a través MelekY el Arnautovic Y la apuesta interior freón.



Muchas ideas, pero poca certeza. Sobre todo con una identidad artística aún no definida en detalle. Por el momento, de hecho, la impresión en Turín es que se necesitará más paciencia antes de entender por quién podemos apostar todavía en ataque la próxima temporada y quién se utilizará para darle un respiro a Vlahovic durante la temporada. con respecto a morata Y el conocidoDespués de todo, por ahora, todo sigue estancado, incluso si sus destinos en blanco y negro ahora parecen casi sellados. A menos que se obtengan descuentos sorprendentes, es poco probable que el español se canjee. En cuanto al ex Paris Saint-Germain, los acuerdos con el Everton no dejan lugar a lagunas de redención, pero no es seguro que la clase 2000 permanezca en el estadio de Allegri después de la decepcionante temporada pasada de la Juve.



Así que abajo con opciones. Con el sueño “prohibido” gabriel jesus En el fondo, para Allegri la idea Morilla Como muchos y los costes de la operación no serán desorbitados. A renunciar al colombiano que termina en 2023, Atalanta pregunta al respecto 15 millones de euros Y los bianconeri se lo están pensando seriamente si el rescate es con descuento morata. Entonces los otros nombres en disputa serán nombres Melekya en el pasado cerca de los bianconeri, y Arnautovic, una solución de experiencia que puede reemplazar a Doosan durante la carrera o reemplazarlo en el centro del ataque si es necesario. Pero todo está todavía en el nivel predeterminado. Porque a nivel práctico, por el momento, solo hay rumores y tonterías, pero ningún reconocimiento real. Una modalidad que además deja abierto cualquier escenario de interior al menos durante la pretemporada. En Continassa sí pueden dar una oportunidad importante giacomo freoni. Cedido al Wsg Tirol, la clase de 1998 ganó el título de máximo goleador del Campeonato de Austria con Adeyemi, lo que sin duda es una de las mayores sorpresas de la temporada. El jugador que puede irse a casa para esquivar la situación en la pretemporada, pero que también puede quedarse en el Allegri Stadium para demostrar la cantidad de segundas líneas en ataque.