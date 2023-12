El Inter Real Sociedad emite una dura sentencia y un mensaje muy claro

El partido de anoche, en todo caso, emitió otra frase inequívoca: el Inter no tiene suficientes alternativas en ataque. Nada nuevo, por el amor de Dios, pero las actuaciones casi nulas de Sánchez y Arnautovic no pueden tener repercusiones en Viale della Liberazione: un equipo que aspira a la segunda estrella y llega lo más lejos posible en Europa no puede pasarse toda la temporada rezando por Thuram. Lautaro ni siquiera se resfría levemente. A esto le sumamos una pequeña nota para Simone Inzaghi: ¿Por qué no mantenemos a Thuram en el campo otros 10 minutos después de que entre Lautaro Martínez para probarlos a ambos? Pero tal vez encuentres la respuesta a continuación.