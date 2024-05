Roma Lina que sabe tratar (con todos)

En junio, la trampa de las plusvalías impuesta por el acuerdo de conciliación (se esperan 40 millones) no se activará. Un aumento significativo de los ingresos y una marcada mejora de las cuentas -a pesar de un aumento del 20% en la masa salarial- permitirán Roma Desarrollar un mercado más dinámico y libre. La reducción de los sacrificios será significativa: estamos hablando de una recuperación obligatoria de diez millones como máximo. Todo ello gracias a un trabajo profundo y absoluto secreto. Lena Soloko.

Durante meses, los medios locales y los aficionados estuvieron cerca de quienes lograron devolver a la Roma al centro de Roma. Incluso un periódico nacional con un siglo de historia y de éxitos, como el nuestro, que en el pasado fue muy crítico con Pallotta (y sus derivados), recoge con alegría los avances del directivo griego, muy apreciado a nivel europeo y escuchado por un miembro de la UE. Comisión Económica para África.

en breve Lina supo entender la ciudad, el club y el fútbol italiano. Y la dinámica política que lo asfixia: después de estudiar detenidamente la triburia, eliminó a los reyezuelos que la gobernaban, y restableció la centralización del club; Luego logró expulsar al gigante con total claridad. Mourinho Y inauguración De Rossi; Resolvió un difícil escándalo de vídeo del que no era responsable pero del que la empresa sufrió en términos de imagen y, sobre todo, de él. Enfréntate a la liga de frenteencontraron el apoyo de grandes nombres, aunque se dice que no les gustó difundir un mensaje contra el presidente Cassini: a nuestros directivos les encantan las sombras.

Lena, 41 años, casada y madre, afirma que nuestro fútbol necesita desesperadamente innovación y una mayor representación femenina al alto nivel, y no sólo una cuestión de elegancia formal (ignoramos el embarazoso atuendo de muchos entrenadores masculinos) para centrarse en el traje, oh): coraje El personaje que actúa debería sugerir a los dueños de los clubes no aumentar las cuotas de mujeres tanto como lo que se trata de la competencia y la ética de trabajo de los directivos. La línea griega -estricta, realista y constructiva- se impone en la imaginación dominante que se ha convertido en una galería desolada de nuestro mundo.

Creo, como Giraud, la ex ministra Françoise y Les Olivier: “Podremos decir que hemos alcanzado la igualdad de género cuando las mujeres de clase media asuman puestos de responsabilidad”.