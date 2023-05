Milán, Liao hacia el No: saltándose el derbi de campeones con el Inter

¿En el campo, en el banquillo o en las gradas? Dentro de unas horas llegará el momento en que será necesario decidir el destino de Liao, pero el reloj de arena en marcha no lo hace en condiciones de gran optimismo. lejos de ahi. Nada está escrito todavía en blanco y negro, pero la tendencia subyacente conduce al no. Al menos en la premisa de verlo como titular, una situación sorprendente que el propio Pioli no descartó en vísperas. Sin embargo, por ahora, todavía estamos en la etapa en la que, en teoría, Liao y Milano mantienen todos los caminos abiertos. Lo cierto es que esta mañana el portugués vivió la experiencia que ayer esbozó el técnico, y la primera noticia importante es que no salió de Milanello para irse directo a casa, sino para llegar al campo de entrenamiento de los rossoneri en el hotel a tiro de piedra de San Sori. Una prueba que, a diferencia del trabajo de ayer que se desarrollaba en línea recta, hoy ha supuesto cambios de dirección, tiros y estiramientos reales. En definitiva, condiciones de partido.