Stadio Roma Pietralata, proyecto de interés público aprobado. Gualtieri: “Al-Madina marca goles”

Máxima velocidad adelante Estadio Roma En Pietralata: La Asamblea Capitolina dijo ‘sí’ a la decisión de interés público y ahora puede continuar el proceso que debería conducir a la apertura del nuevo estadio Giallorossi de 62.000 asientos en 2027.

“Es un gol para la ciudad, es un día muy importante”, dijo el alcalde Roberto Gualtieri inmediatamente después de la votación, completada con una selfie en la sala con los concejales. Asesores de la Mayoría y la Oposición: Es una linda página. ¿Has oído hablar de la AS Roma? ?Todavía no, pero definitivamente escucharé de ellos.

El voto llegó en la segunda sesión: sí de la mayoría, pero también de las bancadas de la oposición, de Udc-FI, IV y Acción; abstención por FdI y Lega; M5s y Ray List no participaron en la votación. Balance final: 33 a favor, 3 abstenciones. “Habrá un compromiso compartido para terminar con este asunto -repitió el alcalde- demostrando que Roma es una ciudad donde se pueden hacer cosas y en momentos determinados, que habla poco y expresa una cultura de hechos y resultados”. Durante el debate se aceptaron algunas de las propuestas de la oposición, que fueron parcialmente incorporadas a las enmiendas de la mayoría. El salón presidido por Svetlana Selye, en particular, ha marcado límites adicionales respecto a lo marcado por la decisión del consejo de febrero, que As Roma debe implementar en el proyecto final. Empecemos por el aparcamiento: un máximo del 50% de los aficionados podrán llegar con su propio coche, mientras que el resto tendrá que llegar en transporte público, a pie o en bicicleta. Una parte, que es la parte del transporte sostenible, que el Capitolio pretende aumentar tanto como sea posible.

Otro centro es el cercano Hospital Bertini, cuya seguridad debe garantizarse en cuanto a emisiones sonoras y accesibilidad. El tema de la expropiación sigue sobre la mesa, ya que los comités locales están listos para la batalla: lo tendrá que asumir la empresa, que además deberá pagar una multa si el convenio vence antes del plazo fijado de 90 años. . Además, Roma no podrá cambiar el uso previsto de la instalación en relación con los deportes, que debe seguir siendo el uso principal. Otra novedad es otro pasillo en la sala, antes de la decisión de la conferencia de servicio, para reconocer que el proyecto final ha implementado todos los indicadores. “Las enmiendas son buenas, que destacaron algunas condiciones obligatorias, incluida una mayor participación de los municipios, que contribuyen a promover una estructura de solución realmente positiva para la ciudad sin siquiera gastar un euro de dinero público en el estadio”, dijo Gualtieri, pero 528. millones de personas vendrán a la ciudad para equiparla con un estadio de la más alta calidad, paisajismo, estándares energéticos, estándares deportivos y sin un solo metro cuadrado de consumo de suelo adicional”.

¿qué está pasando ahora? Después de la aprobación del interés público, comienza la etapa de discusión pública. Roma también presentará el borrador final, que debe tener en cuenta tanto lo que surgió de la conferencia preliminar de servicios, la resolución claramente redactada y los resultados de la “consulta popular”. En este punto, la Región de Lazio comenzará a realizar un Estudio de Impacto Ambiental, luego regresaremos a la Asamblea Capitolina para verificar que el proyecto final haya implementado todos los indicadores, autorizando así al Alcalde o su representante autorizado a participar en el conferencia de toma de decisiones de los servicios que se establecerán en la Región de Lazio. El objetivo es empezar a trabajar en 2024 para poner en marcha el primer fútbol sobre el césped en 2027 con motivo del centenario de Roma.

