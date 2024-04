Emocionante en medio de altos costos y relaciones tensas con algunos nombres importantes: ¿conservarlo o decir adiós?

El partido de vuelta fue un desastre y pesado psicológica y anímicamente, con un equipo cada vez más tenso, temeroso y confuso. ¿Cómo afecta a los jugadores? Nadie juega contra él, de hecho es apreciado por el equipo por cómo siempre defiende a los jugadores, pero casi parece que ya no es capaz de transmitir algo al equipo. Las constantes y duras críticas que recibe pueden afectar inconscientemente al equipo, que queda casi exento de responsabilidad por el hecho de que al final siempre la culpa es de Allegri. Hay un ambiente de final de temporada y un divorcio sería beneficioso para la Juventus y el técnico. Hay grandes riesgos de pasar otra temporada de transición, persiguiendo el cuarto puesto jugando mal y sin visión de futuro.

2. Sugerencia de juego

Pocos goles y un planteamiento de juego que no explota del todo a los atacantes. No es que el equipo esté jugando mal (aunque el aburrimiento de algunos partidos influye mucho en la opinión de los aficionados y de los expertos habituales), sino que el equipo está luchando por expresar el mínimo espíritu competitivo y la apuesta por la victoria que la afición ha exigido. .

3. Relaciones tensas con algunos grandes nombres

con iglesia Y Vlahovic Realmente no es amor. Esto no es necesariamente un problema, porque rara vez hay entrenadores que agradan a todos los jugadores del equipo, pero si los dos jugadores teóricamente más fuertes no están con el entrenador, la situación aún debe analizarse. En general, los jugadores más ofensivos se sienten castigados por el estilo de juego de la Juventus.