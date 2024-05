Milán, Cardinale: “La afición siempre quiere ganar, pero si siempre ganas la competición se vuelve menos emocionante”|Primapagina

Jerry Cardinale, propietario de MilaN, además de fundador y socio director de RedBird Capital, habla desde el escenario del Foro Económico Bloomberg en Qatar. Estas son sus declaraciones sobre el mundo de las inversiones en el deporte y sobre Milán, según recoge una traducción MilanNews.it.





Invertir en deportes: está el AC Milan, la UFL y muchos intereses en el mundo del deporte. ¿Cuál es la situación actual de los negocios en el mundo del deporte? “Usando una sola palabra, ‘burbuja’, pero ‘burbuja’ no le hace plena justicia, hay grandes porciones de propiedad intelectual que son inherentemente muy valiosas, con cantidades increíbles de capital, y ‘nuevo’ capital ‘persiguiéndolas’. “Cuando muchas personas piensan en invertir en deportes, apuntan a comprar un equipo, y esa en mi opinión es la parte más complicada de hacer negocios en este ecosistema. Hay muchas formas innovadoras de invertir en este mundo sin adquirir equipos, ya sea. son mayoría o minoría: nosotros debemos apuntar a la monetización de la propiedad intelectual generalizada que representan estos equipos.

Desire of the Fans – Cuando piensas en Milán y en lo que has aprendido hasta ahora, ¿qué encuentras nuevo en comparación con tus décadas de experiencia en el mundo de las inversiones deportivas? “La respuesta es que durante estos años como propietarios del Milan hemos vivido exactamente lo que esperábamos. Pero conocerlo en teoría y vivirlo de primera mano, en la piel, tiene diferencias. Lo digo porque Nuestros “socios” en Milán son los aficionados y me lo tomo muy en serio. En Estados Unidos, los propietarios de equipos y clubes no tienen este tipo de “asociación”, pero en el fútbol europeo esto es algo que hay que tomar en serio. En el fútbol italiano hay que tomárselo en serio y yo lo hago. Aquí existe una oportunidad, al menos en nuestra tesis de inversión, de profesionalizar la forma en que abordamos estos asuntos. Estos ya no son “pasatiempos para los ricos” y ahora se ve que el capital institucional se siente atraído por estos puestos porque son compañías multimillonarias de entretenimiento en vivo. Debes tener saldo. Evidentemente, los aficionados siempre quieren ganar. La ironía de los deportes es que si ganas todos los años, la competición se vuelve menos interesante. El elemento humano y su imprevisibilidad es lo que hace que estas cosas sean tan valiosas. Pero en cualquier caso, está claro que siempre estás esforzándote por ganar el campeonato, por alcanzar el máximo nivel posible en la competición”.

Ganar a largo plazo El razonamiento de Cardinale continúa de la siguiente manera:Para hacer esto, es necesario encontrar un equilibrio entre el objetivo a corto plazo de ganar cada año y el objetivo a largo plazo de sostenibilidad y coherencia en la reducción de la volatilidad y la variación en el rendimiento. Estas cosas no deberían generar solo ingresos, lo cual sería una pereza, sino que deberían aumentar el flujo de caja, lo cual es bueno. Reinvertir el flujo de caja para mejorar el equipo y ganar. Es un círculo virtuoso, no diferente de lo que ocurre en cualquier otra empresa. La cuestión es que la emoción se apodera de vez en cuando, y lo mejor que podemos hacer para gestionar este activo para Italia y para los aficionados es asegurarnos de prepararlo para el éxito a largo plazo. Obviamente queremos ganar todos los años. Esto es lo interesante. Nunca antes habíamos sido accionista mayoritario de una entidad deportiva de tan gran tamaño. “Ciertamente los hemos superado, como los Yankees o los Cowboys, pero eso es parte del proceso de aprendizaje”.