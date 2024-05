La Juventus NG se burló Al final, Catania vence al Atalanta U23

torres, avellino Y padua Están ahí esperando: yo Clasificatorios de la Liga Italiana, que sería más correcto definir como “otro torneo”, cobra vida esta tarde con la primera ronda de partidos. Una nueva etapa en el largo camino que conduce a Serie B. Después de los partidos de ida que tuvieron lugar esta tarde, el partido de vuelta está previsto que se celebre el 18 de mayo. En caso de empate en ambos partidos, el equipo mejor clasificado de la temporada regular (y por tanto los cinco equipos clasificados) avanzará, sin prórroga ni penalizaciones.

Atalanta U23 y Juventus NJ están fuera

catania, Casertana Y Vicenza Dieron un paso adelante en la siguiente ronda al imponerse consecutivamente al Atalanta U23, Juventus Nueva Jersey Taranto con marcador de 0-1; Cuanto más amplio sea el éxito Carraresi, especial en Perugia por el 0-2. Broma especial para la Juventus NG, que al final concedió el gol de Falchetti. Se espera que el regreso a Pinto sea apasionante. cayendo también Tarento Por Ezzolino Capuano: Está claro que Vicenza también es más fuerte que Ciudad de Manchester. Sin embargo, el partido acabó en empate (1-1). tristina Y Benevento.

Quizás te pueda interesar Serie C, arrancan los play-offs: play-offs, marcador y reglamento, empezando por Taranto-Latina y Juvente-Arezzo

Juventus de Casertana 0-1

La primera parte fue equilibrada: ambos equipos sabían que el partido duraría 180 minutos, pero no renunciaron a buscar el gol. Sin embargo, no hay muchas posibilidades de gol, y la última oportunidad de la primera parte fue para Dele, que Toscano encontró bien: Muharimovic atajó bien. En la segunda parte, la Juve está presente y aclara la cuestión primero con Rouhi, después de un excelente centro interceptado por Venturi, que detuvo la portería de Caserta, luego con nongque es 78′ Intenta asustar a la defensa visitante por iniciativa propia. Minuto 88: Casertana aparece con Carretta, que pasa a Stramaccione y prueba con un centro al segundo palo, pero encuentra el travesaño. Es el preludio de la ironía: en el tiempo añadido, cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, curcio Encuentra una piedra que desaloja a Zafra y le da la ventaja a su equipo. No hay tiempo para organizar una reacción: todo terminará así, la Juve tendrá que jugar todas sus cartas en Campania el sábado por la noche.

Perugia Carraresi 0-2

Carraresi, después de apenas 168 segundos, abrió el partido gracias a un gol sustancial de Zanon, un disparo desde 30 metros que sorprendió a Adamonis, dirigiendo eficazmente el partido y la serie de clasificación. Luego el equipo de Calabro lo consiguió, estuvo a punto de duplicar la ventaja en varias ocasiones, dejó que los rojiblancos se deshicieran de sus fuerzas, golpeó el poste con Iannone y obligó a Plev a intervenir sobre Cowan, luego volvió a domesticarlos, y al comienzo de En el segundo tiempo con un “cabezazo” Di Gennaro anotó el doblete y cerró el marcador.

Atalanta U23 – Catania 0-1

En la primera parte, Catania inmediatamente mostró una actitud agresiva, pero los nerazzurri defendieron bien su portería. el 5′ Gran cierre de Vismara sobre Di Carmine. Catania estuvo cerca de marcar en el minuto 21′ Con Cianci pero el balón se fue fuera. Durante el resto de la primera parte, los jugadores sub-23 ganaron confianza y mostraron un comportamiento más enérgico, pero sin poder crear verdaderas ocasiones de gol. En la segunda parte, los papeles se invierten y la selección sub-23 domina el juego, creando muchas ocasiones. Los nerazzurri no encontraron la manera de marcar en el minuto 84′ Catania consigue marcar con un cabezazo de Boah dentro del área.

Tarento Vicenza 0-1

el Vicenza Gana el partido de ida de la primera ronda del repechaje nacional. Ganó 0-1 IakovonGol de Ferrari en el minuto 7 tras centro de Ronaldo. Protagonista de la final con una fantástica parada de Conventi sobre De Marchi. un equipo viejo Jugó una primera parte casi perfecta, estuvo cerca del 2-0 y sólo arriesgó al final. De regreso el sábado a las 8:30 p.m. en Minty.

Triestina-Benevento 1-1

Sorteo para tristina En el partido de ida de la primera ronda del repechaje nacional: vs Benevento Termina 1-1. Primera parte brillante para los Halberds, que se fueron al descanso con una estrecha ventaja de 1-0 gracias a Raydan. En la segunda parte los visitantes reaccionaron y lograron empatar. perla de Lanini. En el último milagro de Matosevic sobre Ceseretti y el gol de Bennato fue anulado (falta anterior a Rizzo): el partido terminó en empate 1-1, el único partido en el que el máximo favorito no ganó fuera de casa.

Resultados y goleadores

Atalanta U23 – Catania 0-1

Señales: 84′ Boá

Juventus NG Casertana 0-1

Señales: 93′ Curcio

Perugia Carraresi 0-2

Goleadores: 3′ Zanon, 50′ Di Gennaro

Tarento Vicenza 0-1

Señales: 11’Ferrari

Triestina-Benevento 1-1

Señales: 25′ Redan, 76′ Lanini

Reglamento de escenario nacional

Los cinco clubes con mayor puntuación al final de los partidos de ida y vuelta podrán acceder a la segunda ronda de la fase de clasificación nacional (donde tomarán el relevo los segundos clasificados, Padua, Torres y Avellino). En caso de igualdad de resultados, tras el partido de vuelta, los clubes con mejor diferencia de goles en los dos partidos podrán acceder a la segunda ronda de la fase de clasificación nacional. En caso de nuevo empate al final de los dos partidos -en casa y fuera-, el club “cabeza de serie” (el club que jugará el partido de vuelta en casa, ndr.) tendrá derecho a pasar a la segunda ronda del torneo. campeonato Nacional. La etapa de juego fuera del campo, de conformidad con lo establecido en el reglamento.”