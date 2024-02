Cvara también podría marcharse en verano: el Napoli tiene un potencial heredero en casa

“En cuanto a Zelensky, creo que si un jugador es excluido porque no entrena bien, o no juega bien, o no está en buenas condiciones, entonces eso es bueno. Pero si la exclusión ocurre”, dijo el periodista de Sky. Luca Marchetti En Radio Marti durante el Forza Napoli Semper – Como no jugará en el Napoli el año que viene, no estoy de acuerdo con eso. Porque nunca he aceptado castigar a quienes deciden no renovar sus contratos y marcharse gratis. Por lo tanto, creo que las decisiones del club y de los entrenadores deben tomarse en función de la forma y no de los contratos.

Informamos en Sky que cuando ficharon a Traoré fue porque también puede jugar como centrocampista ofensivo. Sería extremadamente humillante y, por tanto, podría equivaler a una reconsideración del papel de Zelenskyy. Claramente quieren un Napoli que sea un poco más agresivo de lo que hemos visto recientemente. Y también lo es Ngong. De hecho, los dos jugadores son más similares que Zelenskiy. Claramente hay una razón por la que se invierte más en este tipo de jugadores y no en el central que se suponía sustituiría a Kim; ¿Por qué llegamos a este tipo de elección? En primer lugar, por el hecho de querer ir a recuperar jugadores en fase de ataque porque Lindstrom no estaba en buena forma y porque hay que tener un recambio para Politano. Luego tendremos que formar un equipo que pueda soportar la posible salida de Kvaratskhelia, que podría recibir ofertas importantes en verano. “Fue inteligente tomar precauciones con un comodín como Traoré, que también sabe jugar en esta posición y que podría merecer una compensación por su actuación”.