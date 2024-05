Athim se retira del Campeonato de Madrid: “La cadera se ha vuelto más dolorosa”.

aMarco Calabresi

Sinner se retiró por un problema en la cadera que sufrió antes del partido contra Khachanov

Publicación de Sinner: “Qué triste, voy a hacer más pruebas”.

Es entonces el propio Yannick quien mejor explica en las redes sociales los motivos de la retirada. Ya no es sólo una molestia, Mi problema de cadera estaba empeorando El dolor se convirtió en: “Es muy triste tener que retirarme de mi próximo partido aquí en Madrid. Mi cadera me ha estado molestando esta semana y poco a poco me duele más.. Por consejo de los médicos decidimos que sería mejor no jugar más, lo que empeoraría las cosas.

En los próximos días me someteré a más pruebas y seguiré las sugerencias de los especialistas en cuanto a la recuperación”.