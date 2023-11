En vísperas de las Finales ATP Sinner-Tsitsipas Nitto: sigue la retransmisión en directo

Turín – Poco más de 24 horas cada uno. Turín El telón se levantará Finales Nitto ATP. Hay mucha expectación por el debut de Yannick kafir ¿Contra quién saldrá al campo? Stefanos Tsitsipas Domingo 12 de noviembre. Sigue en directo la víspera de la carrera…

14:54

Nitto ATP Finals, pensamientos del alcalde de Turín

La Fan Village, como los acontecimientos en el centro, son unidireccionales, confirma el alcalde Stefano Lo Russo. “Hacer de este un evento que pueda involucrar a toda la ciudad y un evento de promoción internacional”.

14:41

Gaudenzi: “La ATP está orgullosa de Torino”

“La ATP está orgullosa de celebrar la final en Turín y de tener un jugador italiano. Venir a jugar con tanta calidez del público y la atmósfera marca la diferencia en el espectáculo”.palabras del presidente Andrea Godenzi.

14.27

Siner-Tsitsipas: El partido sigue en el marcador

Stefanos Tsitsipas, que debutará mañana en las Nitto ATP Finals de Turín contra Jannik Sinner, sigue en duda por un dolor en el codo derecho, el mismo por el que fue operado hace dos años. en este momento Sin embargo, Tsitsipas sigue entre los ocho campeones de la final. En la lista para el partido de mañana. Su posible retirada llevaría a que el primer “reserva”, el polaco Hubert Hurkacz, ocupara su lugar. El número 9 del mundo ya llegó a Turín en los últimos días y ya tenía previsto su primer entrenamiento esta tarde a las 19 horas.

14:19

Binaghi en la aldea de fans

“Me gusta pensar en esto como una nueva estructura “Como vínculo físico pero también ideal entre lo que nosotros, la ATP y los jugadores estamos haciendo en la arena y lo que el municipio y la región han hecho en la ciudad para crear la mejor experiencia y espectáculo posible con el objetivo de celebrar las finales. en Italia por otros 5 años”. afirma el presidente de Fitp, Angelo Benaggi.

14:11

Cometa: el entrenamiento ha terminado

El italiano finalizó su sesión. Rohn y Rublev llegaron a la cancha unos minutos antes, mientras que Djokovic y Zverev ingresaron a la cancha a las 3 p.m.

14:03

Falso: entrenamiento frontal

Después de los intercambios con Gaio, Sinner ahora continúa entrenando con su entrenador: centrándose en el golpe de derecha.

2 pm

Nitto ATP Finals, inauguración del Fan Village

Cuenta atrás y alfombra azul para las ocho parejas y la actuación de los French Saints ganadores de X Factor. Cortando la cinta hoy para Fan Village para las Nitto ATP Finals en TurínO quien ofrece algunos este año herejíaempezando desde Jugar al jardínEs un jardín de invierno que combina las dos alas, donde se crearon cuatro canchas de pickleball. Será una aldea de fans. Abierto todas las noches a partir de las 21:00 horas. También durante toda la jornada del 19 de noviembre para aquellos que no dispongan de entrada para los partidos.

13.45

Pecador, abre aplausos para el azul

mucho muchos aplausos Para Blue, es honrado prácticamente después de cada disparo anotado durante el entrenamiento con Gaio. La multitud calienta a los surtiroleses mientras esperan la primera vez Programado para mañana vs. Tsitsipas.

13.35

Nitto ATP Finals, Sinner avanza a las semifinales si…

Para garantizar un lugar en las semifinales del torneo, los Azules deben ven primero, o El segundo solo. si no A continuación se detallan los criterios que decidirán si usted es elegible o no.

13.20

Jannik Sinner se prepara para su debut

Blue salió al campo para una sesión. un ejercicio con federico Homosexuales. Ya ayer los habitantes del Tirol del Sur hicieron lo mismo con Rublev.

13.10

Nitto ATP Finals, programa del lunes 13 de noviembre

Periodo de mañana (12.00 horas): Wesley Kohlhoff (NED)/Neil Skupski (GBR, 2) contra Rinki Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS, 8)

Sesión de tarde (no antes de las 14.30 horas): Carlos Alcaraz (España, 2) – Alexander Zverev (Alemania, 7)

Sesión vespertina (no antes de las 18:30 horas): Rohan Bopanna (India) / Matthew Ebden (Australia, 3) vs Rajiv Ram (EE.UU.) / Joe Salisbury (Reino Unido, 6)

Sesión nocturna (no antes de las 21:00 horas): Daniil Medvedev (Rusia, 3) – Andrey Rublev (Rusia, 5)

12.55 p.m.

Tsitsipas, la ansiedad crece

A pesar de estar en el campo por un un ejercicio mañana con carlos Alcaraz Incluso hoy el griego tiene Terminar la sesión temprano Justo como lo que pasó ayer. En cuanto al tenista, que debutará mañana contra Sinner, A problema del codo derecho.

12.40 h.

Finales ATP, aquí está quién ganará para los jugadores de la Juventus

Incluso mis jugadores Juventus Estaban felices de hacer sus predicciones. ¿Quién ganará las Nitto ATP Finals?. Kostic y Vlahovic apuestan por su compatriota Djokovic Mientras Locatelli, Nicolosi Caviglia y Meretti se centran en kafir.

12.26 p.m.

¿Tsitsipas ha superado la lesión?

Stefanos respiró aliviado. Tsitsipas que tuvo ayer Interrumpió su entrenamiento a problema del codo derecho. El griego parece estar mejor, y es esta mañana. un ejercicio Con el numero uno del mundo Carlos Alcaraz.

12.15 h

En Turín, es la obsesión del pecador

Crece la expectación por el debut de Yannick kafir en Finales Nitto ATP Pero en Turín todo el mundo está realmente obsesionado con el color azul. De hecho, mucho VIPdesde Laura Bariales hasta Cristina Chiapotto, pasando por Filippo Magnini y Giorgia Palmas, que Hacer cola a imagen Con el tenista del Tirol del Sur.

Nitto ATP Finals, Sinner Mania: ¿Cuántos VIP hicieron cola para una foto en Turín?

11.55 am

Nitto ATP Finals, programa del domingo 12 de noviembre

No solo kafir contra TsitsipasAquí está el programa completo para el domingo 12 de noviembre:

Periodo de mañana (12.00 horas): Ivan Dodig (Tripulación) / Austin Krajicek (EE.UU., 1) – Máximo González (Argentina) / Andrés Molteni (Argentina, 7)

Sesión de tarde (no antes de las 14.30 horas): Jannik Sinner (Ita, 4) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6)

Sesión vespertina (no antes de las 18:30 horas): Santiago González (México)/Edouard Roger Vasselin (Francia, 4) vs Marcel Granollers (España)/Horacio Zeballos (Argentina, 5)

Sesión nocturna (no antes de las 21:00 horas): Novak Djokovic (serbio, 1) – Holger Röhn (Den, 8)

11.45 horas

Volandri: “Sinner puede hacerlo bien y Djokovic…”

también Filippo Volandri Se expresó sobre el potencial kafir en vista de Finales Nitto ATP: "En Turín, Yannick puede rendir bien y la energía del público será clave: la utiliza cada vez mejor. Djokovic¿Qué tiene ella más que los demás? "Encuentra el equilibrio incluso cuando tiene dificultades, sabe cómo gestionar los puntos importantes y tiene una inteligencia táctica que nadie más ha logrado".

11:30

Sinner ya se ha ganado las redes sociales

Aún no ha estado en el campo pero si hay una certeza es esta Yannick Siner Ya ha logrado un gran Objetivo en las redes sociales. El color azul realmente ha llegado a su apogeo. Un millón de seguidores en Instagramlos números son sólo para los grandes de los que el color azul ahora también forma parte.

11.15 horas

Bertolucci, críticas a Sinner y otros tenistas

A muchos les parece pero no a todos les gusta. el anterior una muestra Paolo Bertolucci De hecho, criticó la forma en que algunos campeones se presentaron en la alfombra azul.

11 a.m

Todos los looks de los tenistas

Los ocho campeones que participarán ayer en las Nitto ATP Finals lucieron sobre la alfombra azul un look diferente entre sí pero que no pasó desapercibido.

10.50 horas

Pecador, buena suerte de parte de los hijos de Karuta.

a Club de fans para verdaderos fans de Carota Boys Club a quien fueron enviados kafir a buena suerte Antes del debut del domingo. El azul nos mantiene dentro Agradéceles públicamente También bromea acerca de que son casi más famosos que él: “Son más famosos que yo. No los conozco bien todavía, sé cómo se llaman pero todavía estoy confundido acerca de sus nombres. Tienen disfraces muy divertidos, pero es bueno tener un club de fans tan dedicado. “Lo he visto crecer y me enviaron mucha suerte no solo para este torneo sino también para el futuro y por eso les agradezco”.

10.40 horas

Un pecador, entrena con Rublev

Ayer fue una jornada completa para el italiano, que se repartió entre el campo y la afición y que por la tarde realizó un entrenamiento con Rublev ante cientos de aficionados.

Nitto ATP Finals, Sinner y Alcaraz dieron un espectáculo en Turín frente a la multitud

10.30 horas

Siner: “Gracias al público será genial”

el tenista azul Hizo algunas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación del torneo: “Estoy muy feliz de estar aquí en las eliminatorias, hay algunas emociones, más de lo habitual, pero estoy listo para hacer un buen torneo. Gracias al público, todo será genial y sacaré mucha energía de ellos.. Este es un torneo extraño, donde también puedes permitirte el lujo de perder, y eso lo veremos día a día. Estoy concentrado en el partido del domingo.“.

10.20 am

Sinner-Tsitsipas, cuándo y dónde verlo en TV

El tenista italiano tiene previsto debutar Sesión de la tardeA (no antes de las 14.30 horas) le seguirá en la sesión de la mañana un partido de dobles entre Wesley Kohlhoff (NED)/Neil Skupski (Reino Unido) y Rinki Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS, 8). El desafío será retransmitido. En vivo por televisión en Deportes del cieloEn cambio, Rai 2 transmitirá una canción por día de forma gratuita.

10.10 am

El malhechor, el oponente está en estado de confiscación. Tsitsipas

Si el griego iza la bandera blanca, su sustituto será el primer reserva. Es decir polaco Hubert Hurcatch, No. 9 en el mundo

10:00

Tsitsipas, ¿cómo le va al griego?

La alarma sonó anoche cuando Stefanos se levantó. Tsitsipas el tiene dejar de entrenar porque Problema en el codo derecho. Por tanto, las próximas horas serán cruciales para entender si el tenista realmente podrá saltar a la pista mañana.

09:45

El pecador Tsitsipas, la víspera

Ya queda muy poco para el comienzo. Finales Nitto ATP Que comenzará el domingo 12 de noviembre en Turín. Entre los partidos más esperados de la jornada, hay mucha expectación por el debut de Yannick kafir ¿Quién se enfrentará al griego Stefanos? Tsitsipas.

