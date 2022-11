Experto en mercado no tiene dudas, revelación sobre el gol del Napoli

luca marchettiPeriodista cielohabla con radio marte durante la transmisión Ir a Nápoles para siempre hablar de más Boletin informativo En casa en Nápoles. Esto es lo que se destaca:

Mercado de fichajes de Nápoles, Marchetti sobre la hipótesis de Mazzocchi

“los Mercado ¿Nápoles en enero? No creo que llegue en enero. Matzuki como adjunto de DiLorenzo. Mientras tanto, resultó herido. ¿Para el futuro? Si yo fuera un Mazuki, no vendría Desde entonces, el defensa del Napoli ha jugado todos los partidos. En mi opinión, el Nápoles de la derecha debería hacer una operación de perspectiva. y por esto Zanolí Es una gran elección”.

Mercado de fichajes de Nápoles Mazzocchi (Foto de Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Nápoles sabe que los caminos del mercado de enero se convierten en los caminos de acción en junio, como Chem o infieles. El club sabe mirar hacia adelante y si hay una oportunidad, el Napoli la aprovechará. Estoy convencido de que algo se sabe también el próximo verano a la luz de alguien que pueda salir.

“No estoy de acuerdo con Maxi Reembolsos. Esta nueva disposición o interpretación, que sepamos, no debería ser implementada de esta manera financiera ni siquiera por la UEFA y por lo tanto por la Serie A. Cerro Que también considera las celebraciones de gol una pérdida de tiempo. Depende de las situaciones, en el caso de un 7-0 no tiene sentido recuperar varios minutos. El tiempo real está bien para mí.; Pero lo que hay que eliminar es la interpretación”.