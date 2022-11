Copa Davis: Canadá e Italia en semifinales

Los norteamericanos vencieron 2-1 a Alemania con puntos de Auger-Aliassime y la pareja formada por Shapovalov-Pospisil: el partido contra los Azzurri del sábado.

El rival de Italia en las semifinales de la Copa Davis 2022 será Canadá el sábado en Málaga, como se esperaba. Pero cuidado: es cierto, los norteamericanos vencieron a una dura Alemania (2-1), pero realmente experimentaron el dolor del infierno y no dieron una gran impresión de dureza. En fin, decían Fognini y Volandri, después de la espléndida victoria sobre los Estados Unidos, se puede soñar, y habiendo visto este Canadá, no se formula frase alguna para decir. hacia atrás. Se puede soñar porque la Davis y la Azzurri ya lo han demostrado, no solo una federación de jugadores que se reúnen según el rango, donde gana el más fuerte o el más alto del rango y ahí termina. No, es mucho más que eso: un estado de ánimo.

Voltaje – Los canadienses son sin duda fuertes, pero jóvenes, muy talentosos, pero no los más confiables del mundo, al menos en una situación como esta, con la tensión de las semifinales de Davis. Todo gira, para bien o para mal, en torno a Denis Shapovalov, un joven de 23 años que lleva años explotando pero, salvo algunos golpes aquí y allá, nunca ha explotado. Contra Alemania, el No. 18 del mundo, nacido en Tel Aviv y de ascendencia ruso-ucraniana (sí, leíste bien) hizo y prácticamente desmanteló todo él mismo. AC perdió, por decirlo suavemente, ante Jan-Lennard Struff, un jugador sólido pero aún en el puesto número 152 del mundo (6-3 4-6 7-6 (2)), en ese duelo de cartas no debería haber tenido historia. . En cambio, como suele ocurrir, Shapovalov cometió una infinidad de errores, algunos de ellos sin sentido, perdiendo el primer set y luego viendo fantasmas en el tercero, cuando primero salvó dos pelotas de partido y luego, con un terrible quiebre en el empate. , le dio el punto a Alemania. Sin embargo, Shabu hizo un doble y gran ajuste. Junto con Pospisil, literalmente arrastra a su compañero y a su selección contra Krawietz y Puetz: el primer set también está aquí para olvidar, perdió 6-2, luego el joven de 23 años realmente toma la delantera, domina y se extiende, con Canadá se adjudicó dos sets más 6-3 y 6-3. READ Juegos Olímpicos de Beijing 2022: noticias y resultados en vivo de hoy

Nº 1 – En medio de todo, no lo olviden, hubo victoria número uno del norteamericano, Felix Auger-Aliassime, que mantuvo vivo al equipo del capitán Frank Dancevich, al vencer (otra vez no sin dificultad) a Oscar Otey por 7-6 (1) 6-4. . El No. 6 del mundo, nuevo protegido de Toni Nadal y el regreso de un impresionante final de temporada (parcialmente eclipsado por el pobre final en Turín) es el tipo de certeza (también, no tan severo) de este Canadá, en cuyo caso el favorito Comienza en la semifinal contra Italia. Al igual que los Estados Unidos después de todo.

25 de noviembre de 2022 (cambiado el 25 de noviembre de 2022 | 01:17)

