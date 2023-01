EN VIVO TMW – Roma, Mourinho: “Zaniolo no se iría, pero no pude llamarlo”

20.00 – Tras el triunfo de Beko ante el Spezia, el técnico de la Roma, Jose Mourinho, hablará dentro de unos minutos en la rueda de prensa para comentar la actuación de los giallorossi. Sigue sus palabras gracias a vivir extensión TMW!

20:28 – Comienza la conferencia.

¿Qué te pasó esta noche?

“Juego de equipo. Un equipo que trabajó muy bien durante la semana, en la organización del partido. Viste en lo que trabajamos, no era fácil jugar aquí, con un equipo motivado y con racha positiva. Lo hicimos muy bien 2 El -0 no es el resultado que cierra partidos, pero me sentí tranquilo en el banquillo, se sentía como un partido controlado y me encantó”.

¿Se necesitará alguien si Zaniolo se va?

“No pierdo ni un minuto pensando en el mercado de fichajes posterior a Zaniolo. Quizá me equivoque, pero mi condición es que no hay historia. No pienso en nada, para mí es muy sencillo. Lo que dice el técnico me Soy una verdad absoluta y lo que me dice me hace decir que es No hay ninguna historia. Me extrañaría que Zaniolo se vaya, y si se va tendremos una reunión de emergencia para intervenir”.

¿Cómo restaurar tu relación con Roma Zaniolo?

“Siempre he recibido palabras de apoyo para él. La relación conmigo es buena, vamos a ver qué pasa con el medio ambiente. Desde el punto de vista legal, la puerta está abierta, mi condición es que la puerta esté cerrada, pero en el fútbol algo puede pasar.Niccolo lo da todo cada vez que juega en el, un lapso de tiempo, y en ese sentido mi relacion con el siempre ha sido buena y ayer tambien fue buena.El jugador que te dice que no es capaz de ayudar el equipo en este momento. Yo no. No hay necesidad de retirar el informe, no hay problema. Esta semana es importante que hayas anotado tres puntos y es un buen partido”.

¿Qué pasó con Ibrahim?

“Desde mi punto de vista personal, no hice mucho. Analizamos objetivamente sus entrenamientos, su trabajo y su intensidad, e intentamos cambiar los detalles todos los días. El mérito es del equipo que juega mejor. Como él”. tirar a un jugador con una actuación negativa, pero hoy se me hizo difícil”. Uno de nuestros jugadores está jugando mal. El equipo está mejor, si Abraham no marca, todavía contribuye, mientras que antes, si no lo hacía. No anotó, no anotó y no contribuyó. Trabaja bien con el equipo, entonces si hace un gran gol”.

¿Opina sobre el tiro penal de la Juventus? ¿Aspiras a un lugar en la Champions League?

“No quiero hablar de eso honestamente. Entiendo muy poco sobre la ley y la corte, así como también sobre apelaciones. Entiendo muy poco sobre estas cosas y mi enfoque no está ahí sino en anotar tantos puntos como sea posible y viendo dónde estamos al final del torneo. Jugando de vez en cuando. Esta semana somos fuertes, podemos crecer, pero cuando jugamos tres veces por semana, la historia puede cambiar y podemos tener problemas. Mi enfoque está en el partido del domingo”.

¿Equipo invitado de la Roma?

“Digamos que es fuerza y ​​tal vez perdamos el domingo (risas, ed). Nos sentimos bien fuera de casa, manejamos bien las emociones también porque la frustración puede llegar a veces. Hubo muchos partidos fuera de casa y desde el partido en Génova con la Sampdoria siempre concedió goles, hoy no lo hicimos y estoy contento”.

20:39 – Se cierra la rueda de prensa.