“Locatelli se merece Italia. Spalletti me detuvo en el hotel”.

“Nací de nuevo hace siete meses cuando me excluyeron, y en esa ocasión entendí lo que me había pasado y volví a hacer mi vida normal. Obviamente sería una gran sensación y una gran satisfacción encontrarme en el equipo de 26 hombres. Después de mi larga estadía, siete meses, mi objetivo siempre fue volver y jugar los últimos partidos de la Juventus y ser convocable. Para los europeos. “Es una gran emoción tener 30 años y luego el entrenador elegirá”.. El mediocampista lo dijo. Juventus Y basado en Nacional Niccolò Fagioli Durante una conferencia de prensa en Coverciano En vísperas de la carrera Mañana se disputará en Bolonia el partido amistoso entre Italia y Turquía. “Me sorprendió la convocatoria porque no era fácil estar aquí después de siete meses de ausencia. Locatelli y yo somos amigos, él está feliz por mí, estoy cerca de él porque merecía estar aquí, ahora me concentro en este momento.Él explicó Frijol en Locatelli es el jugador de la Juventus que fue excluido de la lista de Spalletti.

Las palabras de Fagioli en la rueda de prensa

“El señor Spalletti vino a ver un entrenamiento en la Juventus el año pasado, lo conocí allí, y luego pasó algo y me llamó en marzo para saber cómo estaba a nivel humano. Nos volvimos a encontrar antes de la final de la Copa de Italia para hablar. Me pasó por el hotel y me dijo que me vería en los dos últimos partidos, que esperaba que me convocaran, pero no estaba seguro.Fagioli dijo espalettis. “Mentalmente estoy muy bien porque he trabajado siete meses para volver aquí y no veo la hora de estar allí. Cada momento aquí es tan hermoso como ver a los cinco exjugadores que fueron mis ídolos. Como jugador de la Juventus, mi modelo a seguir fue Del Piero. ¿Qué puedo prometer? Tengo que ser yo mismo, hacer las cosas que sé hacer en el campo y disfrutar al máximo de esta experiencia.“Añadió el centrocampista. Frijol También admitió que uno de los oponentes del mañana, Hakan Calhanoglu“,”Es uno de los jugadores de los que tuve noticias durante mi ausencia. Hablamos cuatro o cinco veces.“.