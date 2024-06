Spalletti contra los periodistas tras el empate con Croacia: el técnico estaba nervioso por las preguntas

“¿El acuerdo con los jugadores? Esto es algo que te dijeron desde dentro. Está claro que no quieren lo mejor para la selección”.

“¿Pero cuál es la pregunta si salgo? ¿Pero qué tengo?” Él esta asustado? De lo contrario vendré como usted Para ver los partidos y tenía otro trabajo. Tuve la oportunidad de comprar un boleto, de hecho me lo dan gratis. He perdido muchos partidos en mi vida y no tienes miedo de perder, es normal. Pero ¿por qué esperar lo que podría pasar después? controversial Y Decepcionado: Así se presenta el entrenador Luciano Spalletti En la rueda de prensa posterior al partido. Después del empate 1-1 con Croacia – Lo que dio a Italia la clasificación para los octavos de final Eurocopa 2024 Al seleccionador nacional no le gustaron algunas de las preguntas. Miedos o Miedos? Spalletti ni siquiera quiere mencionarlos. “Son parte de este trabajo. Soy una persona que ama a todos los que conozco y si veo que la gente me ataca, me convierto en un monstruo. En el sorteo todos decíamos que Croacia podría haber ganado esta noche. equipo fuerte Luego se hacen las pruebas, eso es cierto, pero No debemos asumirlo nosotros mismos. a DE ACUERDO Si pierdes un juego. “No soy del tipo envidioso, solo quiero hacer bien mi trabajo y no quiero más presión de la que ya tengo, y les aseguro que ya tengo mucha presión”.

“¿Un trato con los jugadores? Lo dice porque lo sabe por alguien”.

Lo que es aún más sorprendente es el cambio de formación respecto a los dos primeros partidos. En la conferencia hubo quienes hablaron de un “acuerdo” al que se había llegado con los jugadores. No pasó mucho tiempo antes de que el entrenador respondiera: “Cuéntame sobre un trato, pero ¿cuántos años tienes? Tengo 65 años y a ella todavía le quedan 14 años de mamar para igualar mi experiencia. Dice que es porque Eso es lo que le dijeron. Hablo con los jugadores, ¿cuál es el problema? No toméis licencias que no son vuestras, porque son las debilidades de quien dice las cosas. Hay un ambiente interno y un ambiente externo, y si hay alguien en el ambiente interno que dice cosas es que no le gusta la selección. ¿Cuál es la calidad del descubrimiento en este caso? que algo muy normal. Hice mi tesis un Coverciano En 3-5-2, entonces se lo mostraré. Pacto ¿por qué? Al final éramos seis jugadores de ataque y mantuvimos el equilibrio. Ya jugamos así pero La calificación es digna. Por lo que vimos en el campo, por lo que vimos en la primera y segunda parte, esta jugada fue merecida. “Me dijiste que era el círculo de la muerte, y no dije eso”.