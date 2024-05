Fabbri golpea la pelota a 22,88 metros a pesar de la fiebre: es el récord mundial en 2024

Azul Leonardo Fabbrien su debut estacional al aire libre, registró en Módena su mejor actuación mundial del año Modo fuego: 22,88 metros, a sólo tres centímetros del récord italiano Alejandro André (22,91 en 1987). Dentro de poco más de un mes Campeonato de Europa en Roma Y tres de Juegos Olímpicos de ParísA pesar de la plataforma empapada por la lluvia, el color azul la abrió camino. Paolo del Soglio Lanzó el peso tres veces sobre veintidós metros en la segunda parte de la carrera, logrando también 22.01 y 22.45. Segundo lugar para zenware Con 21.93, su mejor lanzamiento del año, y tercero para Sudáfrica Kyle Plignot. Para empleados 21.26.

Fabbri hacia el Campeonato de Europa de Roma y los Juegos Olímpicos de París

Para los italianos Fabbri y Weyer, Módena fue la primera de cinco pruebas de este mes de cara al Campeonato de Europa, y la final está prevista para el sábado 8 de junio. “Y pensar que tuve 38 de fiebre durante dos días y me sentí un poco débil – revela Fabbri -. Llegar a 22,88 sin alcanzar todavía el 100 por ciento es una confirmación de mi potencial, sé hasta dónde puedo llegar y siempre lo he dicho. Lo importante que era para mí 2024, no lo sabía. “No ha habido mejor manera de empezar la temporada al aire libre”.