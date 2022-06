Linterna Verde – ¿Neymar o CR7? Tal vez estabas exagerando… ¡Meriti y Fagioli no son apuestas!

Bueno, creo que hay un límite para todo. Edificio: Después del golpe a Cristiano Ronaldo, ya nada me sorprende, sobre todo si está en juego la Juventus. Sin embargo, creo que en este período histórico, descartar ciertos nombres es contraproducente para todos, en primer lugar para los verdaderos fanáticos de la Juventus. En un par de días, se habló de una posible llegada de Neymar en blanco y negro y un emocionante regreso de CR7 a Turín. Si el “consejo” de Messi llega cerca de la Juventus, estaremos en la apoteosis de la locura. No quiero a nadie pero no me gusta jugar en el mercado. Entiendo que a todos les conviene “fotografiarlos cada vez más”. Sin embargo, creo que nunca se debe exceder el límite. No dudo que haya algo de cierto en estos rumores del mercado (la Juventus es el mejor club por excelencia de la Serie A, y naturalmente son “contactados” para cualquier sugerencia de jugador). Sin embargo, quizás deberíamos pensar también en lo que realmente puede hacer la Juventus y, sobre todo, en lo que quiere hacer. §

La Juventus está cambiando de forma. Quiere formar un equipo importante, una mezcla perfecta de campeones y jóvenes para empezar una nueva era dorada. No te puedes permitir gente como Neymar o CR7, hay motivos económicos y ‘gaming’. Dejemos algunos discursos fuera de los límites de los bianconeri…

Es mejor centrarse en asuntos más sutiles y tangibles como el futuro de Meretti y Fagioli. Por supuesto, no son grandes nombres pero no tengo dudas, representan el futuro de la Juventus. El primero ya probó el primer equipo, y el segundo despuntó en Cremona… Me encantaría verlos en el equipo la temporada que viene y no sólo “para maquillarme”. Dos muchachos muy talentosos valen la pena el riesgo. Hay que dejarles jugar, darles la oportunidad de salir al campo con la camiseta de la Juventus… Son italianos, jóvenes y con mucho talento. ¿Por qué diablos escucharía sobre esto en una perspectiva de mercado saliente? No, no creo que sea la mejor solución para la Juventus. Para crear un nuevo grupo de héroes, debes apostar un poco. Y cuidado, no creo que Merretti y Fagioli sean apuestas. Su calidad ya es conocida por todos… No sería buena idea pararlo en otro lado…

Entonces, en lo que a mí respecta, menos vuelos y opciones más refinadas. Merretti y Fagioli deberían jugar en la edición Juventus 2022/23. Este es el camino (cita mandaloriana).

Conclusión en la serie de televisión Di María. Justo esperándolo pero no indefinidamente. Espero que el momento de la selección final de Fideo sea muy pronto. Di María es un gran jugador, pero la Juventus es más importante…