Di María y Paredes, la Juventus duplica los riesgos. Y Paris Saint-Germain siempre ama a Ken

Turín – ángel María En la Juventus, todo es cuestión de paciencia. La espera continúa, y el argentino continúa sus vacaciones en Baleares. Pero si el argentino no es suficiente, es fácil doblarlo. Porque suelen ir en pareja (Leo Paredes), cuando no sea de tercer grado (también hay lou celso Con ellos, fue él quien pasó con el Villarreal los bianconeri de campeones…). Así, Di María Pech Paredes, porque los dos son inseparables, ligados por la selección albiceleste y desde hace años al Paris Saint-Germain. Di María y Paredes, porque clase también es unión. Así que, en definitiva, Juventus ofreció un año con opción en Fideo, para cubrir sus necesidades de una última temporada (que conduce al Mundial de Qatar) en Europa y luego un fantástico regreso a casa, en Rosario Central de Carlitos. Tévez. No hay rebaja con el edicto de crecimiento y encima de la mesa lo tomas o lo dejas. La confianza no ha cambiado, pero el jugador tiene que volver a expresarse.