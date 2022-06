Sociedad de Naciones, Alemania e Italia, Mancini: ‘Las nuevas fuerzas del mañana’

Por cierto, en comparación con lo que vio en Wolverhampton, ¿qué debería hacer y qué no hizo el corredor y qué hizo Scamaka?

“El medio tiene que atacar en masa. Los muchachos saben eso: mientras él detenga a uno detrás de él, los demás deben atacar. Lo hicimos muy bien contra Hungría, contra Inglaterra un poco menos. Skmaka debería jugar más con el equipo, ayudar”. con eso Trepa y sobre todo Algo se movió en el área y acertó al oler el gol: o vas al primer palo o retrocedes o vas hacia el balón… Si te quedas quieto, el gol no llega duro. Pero Gianluca tiene todo lo que ha convertido en un gran jugador, fuerza y ​​estilo. Es joven, puede aprender mucho. No es tan fácil como parece para un joven. Recuerdo cuando Radice hizo su debut para mí en el El primer equipo de Bolonia en el torneo de año nuevo contra el Inter Tomé la pelota y pregunté: “¿Qué hago ahora? Sé cómo jugarla…”.

“El carácter de los juveniles ha mejorado, ya que han jugado al lado de sus compañeros más experimentados. Ya tenían la técnica. Hay buenos muchachos, ya pasó en el pasado que llegaban a la selección desde el Primavera o después de jugar un poco en la liga. “Es importante que pueda seguirlos de manera continua. Cuando yo jugaba, casi todos los meses se organizaban los diferentes escenarios de las selecciones inferiores para estar pendientes de los chicos. No sé cuándo se detuvo. Sería importante poder hacer más fases periódicas, no me refiero a cada mes para seguir el crecimiento de los jóvenes. Sé que hay un acuerdo de principio entre la Asociación y la Federación sobre este punto. Esperemos.”