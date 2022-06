Herrero en el mundo del fútbol. El exdelantero nigeriano Akeem Omolade Oluwuashegun, 39 años, hallado muerto dentro de un auto en el barrio Palermo de Palermo. Durante el día se suponía que tenía un examen en la enfermería por un dolor en la pierna, pero no podía caminar, por lo que uno de sus amigos vino a recogerlo en el coche para acompañarlo, pero tan pronto como llegó en el avión se sintió mal. Cuando llegó la ayuda, no había nada más que se pudiera hacer. El cuerpo no presentaba lesiones externas. Excluida la muerte violenta.

Omolade trabajó como intérprete para la corte. La temporada pasada jugó en el Altofonte en la primera categoría siciliana. A principios de la década del 2000, jugó en la Serie A con el Turín y el primero en la Serie B con el Treviso, donde llegó a ser Un símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol. De hecho, en 2001, con motivo del partido en casa contra el Genoa, sus compañeros salieron al campo con la cara pintada de negro en señal de solidaridad después de que unos ultras del Treviso se hubieran marchado del Terni en el tiempo de su anterior partido. .

Comunicado de prensa de Toru. El presidente Urbano Cairo y todo el equipo de fútbol de Torino comparten el dolor de la familia Omolade por la desaparición de Achim. Omolade, ex-futbolista granada. Llegado a Toro procedente de Treviso, Omolade jugó primero en el Primavera y luego en el primer equipo, debutando en la Serie A con una granada el 2 de febrero de 2003 en el partido contra el Inter. Sus seres queridos, parientes y muchos amigos tienen una afectuosa cercanía con todo el mundo.