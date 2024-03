Cien millones por tres tiros del mismo equipo, y el Napoli ya ha elegido por quién apostará

El Nápoles está empezando a revitalizar el mercado de fichajes y el club ya ha seleccionado un defensa, un centrocampista y un delantero en los que centrarse.

Una temporada para olvidar Nápoles. Los campeones italianos han defraudado las expectativas y no han podido ni siquiera intentar defender el título que ganaron el año pasado. Prevaleció la confusión, a raíz de opciones que podrían ser modificadas por el presidente Aurelio De Laurentis. Sin embargo, se aprende de los errores y el Dueño Azul está decidido a cambiar de rumbo. El Napoli necesita otros cambios: quizás un nuevo director deportivo, un nuevo entrenador que pueda iniciar un nuevo proyecto técnico, pero sobre todo, media revolución en la plantilla del equipo. Quien no esté convencido de quedarse será vendido sin bloquear a nadie. El primero en la lista en este sentido sería Victor Osimhenpor lo que el club pretende cobrar todo el dinero de la cláusula de rescisión, es decir Unos 130 millones de euros.

La revolución del Nápoles comenzará con la venta del nigeriano. Evidentemente, el club tendrá que invertir en al menos un central, un centrocampista y un delantero. Son importantes tres tiros y no de costado, por lo que se incluirán tres fichajes en el posible once inicial. Por eso el club sigue adelante en la planificación de estas incorporaciones. Periodista Marco Giordanoexclusivamente para Satélite de NápolesEn cooperación con Danielle Reyesperiodista mexicano en Holanda, brindó interesantes actualizaciones sobre el mercado de fichajes del Napoli.

Mercado de fichajes del Napoli, potencial triple golpe del Feyenoord

Empecemos por el punto de fuerza, Agresor. Nápoles sigue muchos perfiles, pero uno parece llamar más la atención que otros: Santiago Jiménez. El delantero mexicano, nacido en 2001, llama la atención de todos los grandes clubes del mundo. Con el Feyenoord Ha dado en el blanco hasta ahora 24 goles de temporada y 5 asistenciasNo es un mal viaje teniendo en cuenta mi corta edad. El Napoli parece haberlo identificado como el heredero de Osimhen, y el propio Feyenoord se da cuenta de que no pueden retenerlo después de una temporada como esta. Sin embargo, para comprarlo necesitarás mucho dinero, no menos. 30 millones de euros.

Después pensaremos en reformar la defensa y el mediocampo. Las tres compras podrían proceder de los holandeses en Rotterdam. Si porque esta en FeyenoordAdemás de Jiménez, hay otros dos jugadores que también destacan. El primero es David Hanko, un central con pasado en la Fiorentina y que posee todas las características que necesita el Napoli. Rocky está en fase defensiva y muy bien en fase de preparación. Su valor ronda 20 millones de euros.

De vuelta del Feyenoord, atentos a una posible jugada en el centro del campo. A Nápoles le encantó, mucho, Madera KentenEs un centrocampista ofensivo que sólo tiene 22 años, pero tiene un talento inmenso. Bueno en el juego corto, en los intercambios cerrados y sobre todo también dotado de un buen disparo desde lejos, algo fundamental que hoy les falta a los azzurri. Posible hat-trick de tirosentre bonificaciones y comisiones, a las que puedes acercarte 100 millones de euros.