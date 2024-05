Ibrahimovic: Todavía puedo jugar, me siento el mejor, pero lo dejé por el bien de mis hijos. Una oferta de Cardinale que no se puede rechazar, va bien'|Primapagina

Zlatan Ibrahimovic vuelve a hablar En su nuevo cargo como asesor del pastor Milán Jerry Cardenal. al podcast ABTalks Por Anas Bukhash El exdelantero rossoneri admitió sus sensaciones sobre el papel que le confió el Red Bird el pasado mes de diciembre y habló de otras cuestiones muy importantes a nivel personal, como la relación con su familia y con Mino Raiola, su histórico empleador. El agente que falleció el 30 de abril de 2022.



Cuando se le preguntó cómo le va después de su retirada de la actividad competitiva al final de la temporada pasada, Ibrahim respondió así: “Estoy bien, la vida es buena y me estoy tratando bien. Dejé de jugar al fútbol hace ocho meses y ahora tengo una vida diferente. Acepté dejar de jugar al fútbol y es difícil por mi ego y por lo que pienso de mí mismo. creo que soy el mejor, Sigo siendo el mejor, pero elegí parar. ¿Por qué? Quiero una buena vida para mi familia. Quería poder hacer cosas con mis hijos, Si hubiera seguido jugando no hubiera podido hacer cosas con mis hijos porque tenía problemas en las rodillas. Entonces lo acepté, llegué a un punto en el que dije: “Está bien, déjalo ir y comienza un nuevo capítulo en tu vida”.

Nuevo rol – Zlatan Ibrahimovic Desde diciembre pasado regresa a MilánPero en un papel completamente diferente. Esto se explica en el podcast. ABTalks: “Cardinale me hizo una oferta que no pude rechazar. Empecé a trabajar con Milán y llevo tres o cuatro meses en Milán y las cosas van biendebo decir.” En los últimos meses, concretamente con motivo de un foro en Londres que organicé. Tiempos financierosJerry Cardinale describió a Ibrah como suyo agentes, Un hombre de confianza con licencia para actuar en todos los ámbitos que conciernen a la vida cotidiana en Milán.Está claro que tiene especial interés en el ámbito deportivo, donde su opinión es muy importante para los propietarios.

memoria mino Ibrahimovic también se centró en el recuerdo de Mino Raiola: “Cuando murió fue un duro golpe para mí. Lloré mucho. Y esto aún no ha terminado porque a veces tengo flashbacks. La extraño mucho. Todos los que nos conocen a él y a mí entienden lo unidos que somos. ¿Y si pudieras enviarle un mensaje? Te extraño”.



