Jannik Sinner, noticias hoy sobre una lesión en la cadera

Jannik Sinner se encuentra en Montecarlo, donde recibirá fisioterapia hasta el final de la semana para recuperarse de su problema de cadera que no debería impedirle viajar a la Roma (su llegada está prevista para el domingo y su primer entrenamiento el lunes). ).

Yannick Siner Llevaba días quejándose de dolores en el muslo, que se convirtieron en dolores durante el torneo de Madrid, lo que le obligó a retirarse. Tenista del Tirol del Sur Regresó a Montecarlo Ayer (jueves, editor) le hicieron una resonancia magnética. El resultado no se anunció y la cautela se extendió entre el entorno de Jannik. a La situación debe evaluarse día a día. Pero, hasta donde sabemos, Ese no debería ser el problema Como impedirle participar en la Conferencia Internacional de Roma. .

orgullo Descanso y fisioterapia hasta el sábado hasta que desaparezca la inflamación. Evite ejercer presión sobre la parte dolorosa. Sinner llegará a Roma el domingo y se supone que volverá a entrenar el lunes. . El lunes también será el día del sorteo, previsto para las 11 horas en la Fontana di Trevi. El torneo masculino comenzará el miércoles, pero una vez finalizada la primera ronda, la primera aparición de Yannick no será el próximo viernes.

Los movimientos están en peligro.

“En el partido contra Khachanov, Siner jugó a un ritmo muy alto y me pareció que se sentía mejor – explica Bárbara Rossi en Sky Sports 24 -, pero es un problema que no hay que subestimar, especialmente en tierra batida, donde estás expuesto a diversos “resbalones” que ejercen presión sobre la cadera. Puede ser un problema que te afecte mucho, porque cuando te resbalas y apoyas tu peso en esa pierna siempre sientes dolor. No estás jugando gratis.” Lou CorrimientoPor lo tanto, es típico jugar en arcilla (la superficie en la que Sinner jugó los dos últimos torneos, ed.) Es uno de los movimientos más peligrosos.. pero también yo Cambios repentinos de dirección Ponen tensión en la cadera, las rodillas y los tobillos. También en golpes de revés movimiento rotatorio Ejerce presión sobre la cadera y los músculos que la sostienen. La cadera también se enfatiza cuando Los jugadores se doblan y estiran. Llegar a bolas demasiado bajas o demasiado altas.