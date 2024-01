“Él silba”, “No, es inteligente” – Corriere.it

“Alguien en el suelo.” “No, espera. Silba, silba, pero silba, por el amor de Dios. Santa mierda…” El árbitro Nasca habla por el VAR en los dramáticos momentos finales del partido del Inter Verona. Fabbri se dirige al árbitro del partido. Quiere que detenga el juego y le pide que haga sonar el silbato para detener el juego. Fabbri no le escucha y, unos segundos después, Fratesi marca el gol decisivo. «Fabbri tuvo que interrumpir el juego con el defensor en el suelo en el área penal, especialmente después de golpear el travesaño: ahí terminó el movimiento y no debía continuar. “No se puede jugar durante 3 minutos con un jugador en el suelo en el área penal”, dijo Gianluca Rocchi, diseñador de árbitros para la Serie A y la Serie B.

“Doda se levantó, me miró y volvió a sentarse. Esto es astuto”, explica Fabri. Como diciendo que el centrocampista estaba haciendo contacto. Nasca, en el VAR, primero pide mirar las imágenes para comprobar un posible fuera de juego (“No, no hay bandera”), luego decide el gol: “Déjame revisar el tiro. Bueno, ve, ven rápido. Normal. Michael, Soy Gigi”. Meta normal, meta normal ». Error, se produjo una falta sobre un jugador del Verona.

El cedente también reconoce esto: “No sé por qué el VAR no pudo detectarlo. La actitud de Faraone durante el partido Juve-Verona (el extremo del Verona jadea en el suelo avergonzado al ver que la Juve marcó, pero recibió un golpe de Keane al inicio de la jugada, ndr.) nos enfadó mucho, pero él no Haz eso. Influir en la decisión. Y esto es cierto. Fabbri no le da la importancia adecuada al error de Bastoni. “Ambos son igualmente responsables de este objetivo”.