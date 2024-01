Ferrari 2024; Simone Resta regresa a Maranello, pero trabajará en el sector GT – Fórmula 1

Conmoción en Haas

La noticia de la separación entre Gunter Steiner y Haas Encabezó las portadas de los periódicos especializados en Fórmula 1 de todo el mundo, pero fue precedido -hace apenas unas horas- por aquellos…Adiós a la diseñadora Simone Resta Al equipo americano.

La despedida no fue anunciada oficialmente por Haas, pero sí confirmada por la web oficial de la Fórmula 1, que dejó claro El italiano tenía un contrato de cesión con Ferrari que vence en 2023 No ha sido renovado.

¿Qué hará Resta en 2024?

Resta fue diseñador jefe en Ferrari entre 2014 y 2018. Resta se trasladó a Alfa Romeo Sauber en 2019 como jefe del departamento técnico y colabora con Haas desde 2021, donde se desempeñó como director técnico.

Una vez que expire el préstamo, Simone Resta regresó a Ferrari el 1 de enero de 2024. Sin embargo, el ingeniero de Faenza no se incorporará al equipo de Fórmula 1, sino que ha sido destinado a otros campos.

Este punto fue confirmado por Lawrence Pareto. Fórmula 1.com: “Nuestras fuentes dicen que Resta aún no tiene un papel específico en la Scuderia“E incluso mejor que Fulvio Solms en la edición de hoy de Corriere dello Sport: “El diseñador ha vuelto a su fiable Ferrari. “Ahora ha sido agrupado en el GT Bandit y entendemos que no tiene posibilidades de llegar a la Scuderia”.