Derbi de Roma, los padres del niño que perdió la oreja exigen que se cierren los estadios

Lazio – Roma en la Copa de Italia Fue una carrera que dejó mal sabor de boca a todos los aficionados al deporte. Entre las peleas, los lanzamientos de galletas y botellas y las tensiones fuera del campo, todo era menos un partido de fútbol. No hay escapatoria a tomar las medidas necesarias por lo ocurrido dentro y fuera del Estadio Olímpico. También hay alguien que perdió la oreja, ya que los padres del niño hicieron un llamamiento a las instituciones.

Llamamiento a los padres del niño: “Cierren los parques infantiles”.

Quedan muchos residuos del derbi capitolino. En algunos casos imborrables, como el de este joven de 27 años que perdió la oreja en el largo enfrentamiento entre aficionados, que incluyó lanzamiento de bengalas y bombas de humo. El llamado del padre del joven es duro: “Perdió la oreja durante un partido de fútbol y sufre algunas lesiones internas – Dijeron a los micrófonos. República –. Probablemente no recupere la audición del lado derecho. Cerrar los estadios, ver los partidos en casa, todo esto es inaceptable“.

El salvaje oeste en el campo: aquí están los trámites para los jugadores de la Roma

Incluso en el campo los jugadores no estuvieron exentos de fallos. allá La Lazio fue castigada con el cierre de la Curva Norte y de los Distinti Nord, Est e Ovest a consecuencia de cánticos racistas contra Romelu Lukaku.. Gitano que recibió la inhabilitación Azmoun y Mancini Por las tarjetas rojas que recibió con la segunda, también fue multado por su comportamiento hacia el director del partido. Nuno Santos, asistente de Mourinho, también fue detenidoPor críticas irrespetuosas hacia Orsato.

El terrible precedente de Paparelli. Dichos de su hijo Gabriele

Lamentablemente, no es la primera vez que asistimos a escenas de este tipo con motivo del derbi entre Lazio y Roma. Lo que pasó me recordó lo que pasó. Vincenzo Paparelli el 28 de octubre de 1979 cuando estaba sentado en la Curva Norte y resultó herido y muerto por un misil disparado por aficionados de la Roma.. Cuarenta y cinco años después, nada ha cambiado, recuerda Gabriel, el hijo de la víctima: “Lo que pasó en el derbi es muy malo. No puedes arriesgarte a ir al hospital por una sola cosa: tirar bombas de humo. O hasta que me muera evito ir a ver el derbi por miedo a que pasen estas cosas. De hecho, fuimos testigos de estos disturbios. Creo que sólo lo he visto en el campo dos veces en mi vida y no me agrada. “Siempre tengo miedo de que algo suceda, como sucedió”.

Han pasado casi 45 años desde la muerte de su padre pero él sigue siendo víctima de ello Ataques De los fanáticos de Giallorossi: «Desgraciadamente han pasado muchos años y esto no para. Constantemente recibo insultos en las redes sociales sobre mi padre. El último episodio es de hace unos días. Mucha gente me dice que no me importe, pero cuando ves que son gente grande que viene a insultarte, te pones nervioso y tienes que escribirles algo. Por ejemplo, una de las últimas personas que me insultó aprovechó un comunicado del club diciendo que no se llevaran bombas de humo al campo antes del derbi y me escribió en privado: “Sí, pero los Rockets sí.“».