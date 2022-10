Solino admite: “¡Estaba con Jorginho! Un amigo me amenaza y dice las palabras exactas”

Napoli fútbol Primicia rotunda: Hola jorge El futbolista que tuvo una historia de amor con él paula solino. Fue Napoli quien salió bien parado, revelando el candente trasfondo de su relación con el actual internacional del Chelsea y de Italia.

La bomba fue lanzada antes AC Milán – Chelsea Liga de Campeones, cuando la corista publicó una captura de pantalla donde se puede leer una juerga de la actual novia brasileña-italiana hasta amenazas reales como “Te voy a llevar a casa”.

“Los cuernos son malos para la salud”, fue el comentario de Saulino en las redes sociales. La relación con el ex Nápoles, de hecho, transcurrió durante El atleta estaba realmente comprometido..

La historia de amor de Paola Saulino-Jorginho, la historia candente

“Nos conocimos en una fiesta en una villa y él no me quitó los ojos de encima esa noche. Tuvimos una gran noche, luego fuimos a la discoteca y tomamos una copa. Empezó a besarme delante de todos todo el tiempo”. , y me encantó”le dijo al Daily Star.

todavía: Luego tuvimos sexo en el auto hasta que aparecieron unos amigos. Durante los días siguientes me pedía fotos desnuda todos los días y me encantaba hacerlo. También los envié en medio de la noche para poder verlos tan pronto como me despertara…”

Sin embargo, terminó mal: “Me usó y engañó a su novia. Cuando lo volví a encontrar, su agente de repente me rechazó y me borró del teléfono. De repente, ¿qué clase de hombre es él?”.

El joven de 32 años también habló al respecto en vivo en Radio 24. Haga clic en reproducir a continuación para escuchar la entrevista.